Стало известно, какую зарплату в этом году получал бывший омбудсмен, ушедший в отставку в середине июня

Как сообщалось, 13 июня Янсонс заявил, что не видит возможности продолжать исполнять обязанности на своей должности, и подал заявление об отставке. Когда стало известно, что парламентские фракции договорились собирать подписи за его отстранение от должности, Янсонс агентству LETA сказал, что уходить в этой ситуации было бы совершенно глупо: «пусть политики доведут дело до конца». Однако позже он признал, что больше не видит возможности продолжать работу, так как 38 депутатов Сейма подписали письмо с предложением его отозвать. Кроме того, недоверие ему выразило и само Бюро омбудсмена.