Стало известно, какую зарплату в этом году получал бывший омбудсмен, ушедший в отставку в середине июня
Бывший омбудсмен Юрис Янсонс, который ушел в отставку в середине июня, в этом году получил в Бюро омбудсмена вознаграждение в размере 52 034 евро, следует из его декларации о доходах должностного лица, поданной в Государственную налоговую службу при завершении работы.
Кроме того, за это время Юрис Янсонс получил 3648 евро пособия от Государственного агентства социального страхования. Бывший омбудсмен арендовал квартиру в Риге, а также владел автомобилем BMW 520 1998 года выпуска.
Как сообщалось, 13 июня Янсонс заявил, что не видит возможности продолжать исполнять обязанности на своей должности, и подал заявление об отставке. Когда стало известно, что парламентские фракции договорились собирать подписи за его отстранение от должности, Янсонс агентству LETA сказал, что уходить в этой ситуации было бы совершенно глупо: «пусть политики доведут дело до конца». Однако позже он признал, что больше не видит возможности продолжать работу, так как 38 депутатов Сейма подписали письмо с предложением его отозвать. Кроме того, недоверие ему выразило и само Бюро омбудсмена.
«Я созрел для этого решения. […] Ждать четверга было бы бессмысленно. До понедельника подам заявление об отставке и с понедельника покину должность, так как омбудсмен может и единолично заявить об этом решении, и это даже не требует отдельного голосования», – сказал Янсонс. Полномочия Янсонса как омбудсмена истекли бы в марте следующего года.
Из-за отсутствия Янсонса ранее Сейм не мог рассмотреть ежегодный отчет омбудсмена, что вызвало вопросы о причинах его неявки. Ситуацию обострил тот факт, что это был не первый случай его отсутствия на заседании, а также на заседаниях парламентских комиссий.
Также публично звучала информация, что Янсонс часто не появляется на работе и не исполняет обязанности из-за проблем с употреблением алкоголя. В передаче Латвийского телевидения Янсонс признал, что в коллективе Бюро омбудсмена был разговор о его возможной зависимости. На вопрос, есть ли у него такая зависимость, он ответил отрицательно.