Омбудсмена Юриса Янсонса все же вынудили подать в отставку

Как омбудсмен заявил агентству LETA, если этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания парламента, он не видит возможности продолжать работу. Кроме того, вотум недоверия ему выразил и коллектив Бюро омбудсмена. "Я шел к этому решению. [...] Ждать четверга было бы бессмысленно. До понедельника подам заявление об отставке и с понедельника откажусь от должности, поскольку омбудсмен может единолично объявить о таком решении", - сказал Янсонс.