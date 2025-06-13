Омбудсмена Юриса Янсонса все же вынудили подать в отставку
Омбудсмен Юрис Янсонс все же не видит возможности продолжать исполнять свои обязанности и до понедельника подаст заявление об отставке.
Еще около 18:00, когда стало известно, что парламентские фракции решили начать сбор подписей за его отстранение от должности, Янсонс сказал, что в данной ситуации уходить в отставку было бы глупо и добавил: "Пусть политики доведут дело до конца".
Портал общественных СМИ lsm.lv сообщает, что президиуму Сейма уже направлено подписанное 38 депутатами письмо с предложением отстранить Янсонса от должности. Письмо подписали депутаты всех представленных в Сейме фракций.
Как омбудсмен заявил агентству LETA, если этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания парламента, он не видит возможности продолжать работу. Кроме того, вотум недоверия ему выразил и коллектив Бюро омбудсмена. "Я шел к этому решению. [...] Ждать четверга было бы бессмысленно. До понедельника подам заявление об отставке и с понедельника откажусь от должности, поскольку омбудсмен может единолично объявить о таком решении", - сказал Янсонс.
Как ранее агентству LETA сообщил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, все парламентские фракции пришли к согласию, что Янсонс дискредитировал институт Бюро омбудсмена, и договорились начать сбор подписей.
Ранее Сейм был вынужден отложить рассмотрение ежегодного отчета омбудсмена, что вызвало вопросы о причинах его неявки в парламент. Ситуация усугубилась тем, что это был уже не первый случай, когда Янсонс не является на заседания Сейма или парламентских комиссий.
В публичном пространстве появилась информация о том, что Янсонс часто не появляется на работе и не выполняет свои обязанности, поскольку у него имеются проблемы с употреблением алкоголя.
Сам Янсонс в четверг заявил агентству LETA, что в отставку уходить не собирается, однако в передаче Латвийского телевидения "Актуальный вопрос" высказал мнение, что его, скорее всего, "снимут". Янсонс рассказал, что у него был разговор с коллективом Бюро омбудсмена о его предполагаемой зависимости. На вопрос, страдает ли он такой зависимостью, Янсонс ответил отрицательно.