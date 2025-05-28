Омбудсмен еще проходит лечение - решение о том, останется ли он на своем посту, будет принято позже

На прошлой неделе на заседании Сейма слушание доклада омбудсмена было отложено из-за сообщений о его болезни. Как заявил спикер Сейма на заседании Сейма, представители Бюро омбудсмена проинформировали Сейм, что на данный момент неизвестно, как долго омбудсмен будет болеть. Латвийское телевидение сообщило, что отсутствие Янсонса на заседании Сейма вызвало глубокое разочарование у многих депутатов, поскольку это уже не первый раз, когда он не присутствует. Некоторые фракции считают, что это неуважительно, поскольку омбудсмен — ответственное должностное лицо, задачей которого является информирование Сейма о вопросах прав человека и надлежащего управления. Срок полномочий Янсонса на посту омбудсмена истекает в марте следующего года.