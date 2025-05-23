"Призываем оценить серьезность своего заболевания": омбудсмену намекнули на перспективы его возможностей продолжать работу

Во время встречи обсуждалось, что предпринять с докладом омбудсмена, который должен был рассмотреть Сейм, так как в законе об омбудсмене указаны его функции и обязанности, и только часть из них может выполнять заместитель. Как указала Дайга Миериня, есть определенные обязанности, которые прописаны и в регламенте Сейма и которые может выполнять только омбудсмен, и доклад о ситуации с правами человека в стране - одна из них. Пока омбудсмен находится на больничном, доклад рассматриваться не будет, добавила спикер.