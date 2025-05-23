"Призываем оценить серьезность своего заболевания": омбудсмену намекнули на перспективы его возможностей продолжать работу
Омбудсмену Юрису Янсонсу, учитывая его регулярное отсутствие, следует самому оценить свои возможности продолжать выполнение обязанностей, заявила журналистам спикер парламента Дайга Миериня после встречи с заместителем омбудсмена Инетой Пиляне.
Во время встречи обсуждалось, что предпринять с докладом омбудсмена, который должен был рассмотреть Сейм, так как в законе об омбудсмене указаны его функции и обязанности, и только часть из них может выполнять заместитель. Как указала Дайга Миериня, есть определенные обязанности, которые прописаны и в регламенте Сейма и которые может выполнять только омбудсмен, и доклад о ситуации с правами человека в стране - одна из них. Пока омбудсмен находится на больничном, доклад рассматриваться не будет, добавила спикер.
"Мы призываем омбудсмена после выздоровления оценить серьезность своего заболевания и решить, сможет ли он продолжать работу", - сказала Миериня.
Она напомнила, что Сейм имеет право принять решение о досрочном освобождении омбудсмена от должности. "Однако в данном случае мы призываем самого омбудсмена оценить, может ли он по состоянию здоровья качественно выполнять обязанности", - сказала Миериня.
Отвечая на вопрос о ситуации в Бюро омбудсмена, Инета Пиляне сказала, что бюро работает полноценно, и все предусмотренные законом функции и задачи выполняются. "У нас высокие результаты работы, каждый из нас знает свое место. В тех случаях, когда омбудсмен находится на больничном, я выполняю его обязанности", - сказала заместитель омбудсмена.
Отвечая на вопрос, не считает ли она частое отсутствие Янсонса причиной для более раннего прекращения полномочий, Пиляне сказала, что это должен решать сам Янсонс.
Янсонс сообщил агентству LETA, что находится в больнице, а вопрос о своем дальнейшем пребывании на должности рассмотрит после выписки.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Сейм ждет объяснений от Бюро омбудсмена по поводу регулярного отсутствия его руководителя Юриса Янсонса. Повторная неявка Янсонса на заседание Сейма, где в четверг он должен был представить ежегодный отчет о ситуации с правами человека в Латвии, вызвала недоумение и обеспокоенность не только среди депутатов, но и в обществе. А журналист Айдис Томсонс публично высказался на своей странице в Facebook, отметив, что длительное отсутствие и молчание вызывают тревогу за состояние здоровья омбудсмена, не исключая возможной борьбы с алкогольной зависимостью.