Re: Baltica: четыре жителя Латвии связаны с рассылкой посылок-бомб в Европе

Re: Baltica сообщает, что одновременно при обыске были найдены и материалы уголовного дела об убийстве криминального авторитета Геннадия Валягина. Валягин был застрелен в Плявниеки в 2022 году, и за его убийство осудили двух граждан Литвы. По версии Ковача, материалы кто-то оставил в его домашнем почтовом ящике в надежде, что он "сможет помочь". Впрочем, Ковач не смог логично объяснить, чем именно он мог бы помочь. По его словам, он также не знает, как попал в кухню пистолет.