Рижане хотят вернуть одну достопримечательность - увидим ли мы подсветку на Железнодорожном мосту?
Жители Риги просят вернуть декоративное освещение железнодорожного моста через Даугаву, которое было отключено несколько лет назад.
В 2022 году компания Latvijas dzelzceļš сообщила в социальных сетях, что железнодорожный мост в Риге больше не будет так интенсивно освещаться из-за необходимости экономить электроэнергию. «Освещение железнодорожного моста продолжит радовать горожан в период государственных праздников. После праздников, в целях экономии электроэнергии, мы снизим интенсивность освещения до необходимого для безопасности минимума», — говорилось в сообщении компании 3 года назад.
Теперь выясняется, что рижане соскучились по красивой подсветке. Один житель столицы написал в социальных сетях: «Когда рижане снова смогут радоваться освещению железнодорожного моста? Оно отключено, потому что у Latvijas dzelzceļš больше нет денег... У нас есть прекрасно освещенный уникальный мост, который когда-то был на многих туристических "открытках" Риги и радовал жителей. Рижская дума, действительно нельзя найти какое-то решение?»
В комментариях пользователи пишут:
- «Эх, и Замок света в Риге по вечерам тоже не выглядит особенно ярким. И, если правильно помню, в прошлом году Рига на Рождество вообще была не особо украшена».
- «Обычно в Европе такие объекты освещены постоянно...»
- «Лампы уже выкручены и проданы кому-то повторно..»
- «Готов ли ты это оплачивать?»
- «У мостиков Рижского канала тоже пропало освещение»
Горожане обращаются к Рижской думе с просьбой решить проблему: «Рижская дума, пожалуйста, постарайтесь, чтобы в этом году Staro Rīga действительно создала радость как для горожан, так и для гостей. Некоторые мероприятия этого года вызвали опасения относительно интереса и/или профессионализма организаторов. Недавно Вильнюс объявил Дни Вильнюса, и знаете что... есть желание туда поехать!»
Чтобы узнать о планах возвращения подсветки моста журналисты LA.lv связались с Latvijas dzelzceļš, где им ответили, что, желая порадовать жителей, декоративное освещение продолжат включать во время праздников, например 18 ноября, на Рождество и Новый год, но и только. "Учитывая финансовое положение Latvijas dzelzceļš и постоянные размышления о том, как сократить различные расходы, в настоящее время других решений не принято, и декоративное освещение мостов будет включаться только во время праздников", - сообщили на предприятии.