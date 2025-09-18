Рижане хотят вернуть одну достопримечательность - увидим ли мы подсветку на Железнодорожном мосту?

Чтобы узнать о планах возвращения подсветки моста журналисты LA.lv связались с Latvijas dzelzceļš, где им ответили, что, желая порадовать жителей, декоративное освещение продолжат включать во время праздников, например 18 ноября, на Рождество и Новый год, но и только. "Учитывая финансовое положение Latvijas dzelzceļš и постоянные размышления о том, как сократить различные расходы, в настоящее время других решений не принято, и декоративное освещение мостов будет включаться только во время праздников", - сообщили на предприятии.