Исследование: эти профессии, скорее всего, исчезнут в ближайшие десять лет
Эксперты IT-компании Linkee определили десять профессий, которые, по прогнозам, в течение ближайших десяти лет могут полностью исчезнуть.
Из-за стремительно растущей популярности искусственного интеллекта (ИИ) в сфере человеческих ресурсов прогнозы выглядят достаточно мрачными, сообщает Unilad. В исследовании Linkee учитывались несколько факторов: риск замещения ИИ, прогнозы роста рабочих мест и интерес общества.
Так каким профессиям сильнее всего угрожает автоматизация к 2035 году?
Маркетинг-менеджер. «Менее подвержены риску те профессии, которые сочетают в себе и креативность, и стратегическое мышление», — говорится в исследовании. Например, маркетинговые аналитики работают с данными, представляют информацию и решают те же бизнес-задачи — заменить их искусственным интеллектом немного сложнее.
Графический дизайнер. Графический дизайн — следующая профессия в очереди на автоматизацию. «Мир, в котором результат становится товаром, отдает предпочтение тем, кто способен выйти за рамки своей роли и использовать искусственный интеллект для реальных, осязаемых результатов», — отмечается в отчете.
Маркетинговый аналитик. Эта профессия также находится под угрозой, хотя и в меньшей степени, чем другие. «Риски для маркетологов и аналитиков меньше не потому, что ИИ не способен взять на себя их работу, а потому что они действуют на пересечении нескольких сфер. Важнее, чем быстрое создание информации, — это способность широко применять свои навыки», — поясняет директор Linkee Ваган Погосян.
SEO-специалист. Эта работа легко автоматизируема, так как основана на определенных повторяющихся действиях. «Выживут не те, кто производит больше, а те, кто принимает значимые решения», — говорит директор Linkee Ваган Погосян.
BTL-маркетолог. «Чтобы сохранить конкурентоспособность, маркетологам необходимо объединять базовые умения с возможностями искусственного интеллекта и доказывать реальный эффект», — отмечают эксперты Linkee.
Видеомонтажер. Искусственный интеллект уже способен создавать трейлеры, рекламные ролики и визуальные материалы высокого качества. Вопрос стоит уже не «если», а «когда» эта профессия будет полностью вытеснена ИИ.
Менеджер по радиорекламе. Тенденция: отрицательный рост рабочих мест. Отрасль вымирает. Золотые времена радиорекламы, похоже, остались в прошлом.
Рекламный агент. Сфера деятельности: продажа рекламных площадей на медийных платформах. Продажи рекламы на базе ИИ уже растут на 6,6%. Профессионалы вытесняются автоматизированными кампаниями.
Специалист по работе с клиентами. Компании выбирают сокращение расходов, искусственный интеллект берет на себя процессы взаимодействия с клиентами. Эффективность становится важнее человеческого фактора.
Копирайтер / автор рекламных текстов. Риск автоматизации: 85% — самый высокий. Генерация текстов и корректура становятся дешевыми и легко автоматизируемыми. Создание креативного контента больше не является исключительным преимуществом человека. «Все позиции, основанные исключительно на создании контента, находятся под давлением. Поэтому именно копирайтеры имеют наибольший риск автоматизации», — резюмирует Погосян.