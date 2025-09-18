Исследование: эти профессии, скорее всего, исчезнут в ближайшие десять лет

Маркетинговый аналитик. Эта профессия также находится под угрозой, хотя и в меньшей степени, чем другие. «Риски для маркетологов и аналитиков меньше не потому, что ИИ не способен взять на себя их работу, а потому что они действуют на пересечении нескольких сфер. Важнее, чем быстрое создание информации, — это способность широко применять свои навыки», — поясняет директор Linkee Ваган Погосян.