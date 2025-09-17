ФОТО: в Риге открылся новый клуб MyFitness с инновационными тренировочными зонами

Тренажёрный зал оснащён оборудованием Technogym и свободными весами, что позволяет проводить тренировки на профессиональном уровне для всех групп мышц. Техника Technogym является выбором №1 на Олимпийских играх и среди спортсменов мирового уровня, подтверждая свою высокую надёжность и качество. В расписании — как авторские тренировки MyFitness, так и классические программы, подходящие людям с разной физической подготовкой. После занятий посетители могут расслабиться в сауне — традиционном элементе клубов MyFitness.