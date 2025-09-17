Открытие MyFitness в Teika Plaza
В торговом центре Teika Plaza (ул. Бривибас, 201) 15 сентября открылся новый спортивный клуб MyFitness.
ФОТО: в Риге открылся новый клуб MyFitness с инновационными тренировочными зонами
В торговом центре Teika Plaza (ул. Бривибас, 201) 15 сентября открылся новый спортивный клуб MyFitness. На площади почти 2500 м² здесь собрано всё необходимое для современного и разнообразного фитнеса: тренажёры последнего поколения, широкий выбор групповых занятий и возможности для отдыха после нагрузок.
Тренажёрный зал оснащён оборудованием Technogym и свободными весами, что позволяет проводить тренировки на профессиональном уровне для всех групп мышц. Техника Technogym является выбором №1 на Олимпийских играх и среди спортсменов мирового уровня, подтверждая свою высокую надёжность и качество. В расписании — как авторские тренировки MyFitness, так и классические программы, подходящие людям с разной физической подготовкой. После занятий посетители могут расслабиться в сауне — традиционном элементе клубов MyFitness.
Следуя последним трендам фитнеса, MyFitness Teika Plaza открывает и инновационные зоны. Среди них — Fusion Pilates, крупнейшая в Балтии студия этого направления, сочетающего пилатес и элементы фитнеса с акцентом на осанку и мобильность. Ещё одна новинка — Booty Zone, специализированная зона для укрепления мышц ягодиц. А в новой Recovery-зоне доступны современные массажные и восстановительные технологии, которые помогают расслабиться и ускорить восстановление после тренировок.
Клуб уделяет внимание и питанию: здесь представлена линейка MyFitness EATS с полезными перекусами и завтраками, а также смузи-бар с напитками и лёгкими закусками для энергии и восстановления.