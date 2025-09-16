Баскетбол по стандартам большого спорта: в парке Узварас открывают площадки мирового уровня

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отметил: «Активная часть парка Узварас дополняется баскетбольной зоной, которая будет состоять из двух площадок, трибун на 280 зрителей и шкафчиков для хранения вещей игроков. Спортивные площадки в повседневности сможет использовать любой любитель баскетбола. На них уложено специальное покрытие, подходящее для уличных тренировок. Кроме того, размеры и разметка площадок соответствуют требованиям FIBA, так что на них можно будет проводить и соревнования».