Баскетбол по стандартам большого спорта: в парке Узварас открывают площадки мирового уровня
В парке Узварас откроются новые баскетбольные площадки с трибунами, соответствующие стандартам FIBA. На торжественном мероприятии выступят олимпийские чемпионы, а дети смогут выиграть футболки с автографами сборной Латвии.
В четверг, 18 сентября, в 15:00 вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс и генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс откроют в парке Узварас многофункциональные баскетбольные площадки с трибунами для зрителей. Площадки оценят 3x3 баскетболисты — олимпийский чемпион Эдгар Круминьш и участник Олимпийских игр Зигмарс Раймо, а также их тренер, олимпийский чемпион Раймонд Фелдманис.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отметил: «Активная часть парка Узварас дополняется баскетбольной зоной, которая будет состоять из двух площадок, трибун на 280 зрителей и шкафчиков для хранения вещей игроков. Спортивные площадки в повседневности сможет использовать любой любитель баскетбола. На них уложено специальное покрытие, подходящее для уличных тренировок. Кроме того, размеры и разметка площадок соответствуют требованиям FIBA, так что на них можно будет проводить и соревнования».
Открытие активной и спортивной зоны в парке Узварас (29.08.2025)
В парке Узварас построили необычные детские площадки, велотрассы и фитнес-зону.
На открытии также будут присутствовать: вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс, директор Департамента собственности Рижской думы Владимир Озолиньш и руководитель спортивной школы Риги «Аркадия» Юргис Грантс.
Во время мероприятия каждый ребенок и подросток сможет принять участие в конкурсе бросков по кольцу, а восемь участников с наибольшим количеством очков получат фанатские футболки с подписями всех игроков сборной Латвии по баскетболу.