Парк Узварас в апреле 2025 года
В рижском парке Узварас вовсю продолжаются строительные работы. Однако уже сейчас парк привлекает множество людей: просто гуляющих, бегунов, скейтеров, любителей ...
ФОТО: качели, скамейки, отдыхающие, бегуны - в парке Узварас кипит жизнь, несмотря на строительные работы
В рижском парке Узварас вовсю продолжаются строительные работы. Однако уже сейчас парк привлекает множество людей: просто гуляющих, бегунов, скейтеров, любителей роликовых коньков и многих других. В парке установлены скамейки, столы, зеленые насаждения, качели, которые уже делают его заманчивым для посетителей.
В январе сообщалось, что Рижская дума поддержала продолжение благоустройства территории парка Узварас на общую сумму 4,4 миллиона евро. В 2024 году были завершены работы первой части второй очереди благоустройства парка на сумму 2,24 миллиона евро.
Для реализации проекта планировалось привлечь заем из Государственной кассы или от другого кредитора в размере 3,9 миллиона евро, а софинансирование из бюджета самоуправления составляет 440 187 евро, выделенных из программы Рижского самоуправления «Реализация инвестиционных программ».
Благоустройство парка Узварас (сентябрь 2024)
Построены почти три километра бордюров, восстановлено покрытие на 13 000 квадратных метрах территории парка. В рамках проекта также планируется обновить ...
Благоустройство второй очереди парка Узварас выполняется в две части, так как параллельно с этим проводятся работы по ремонту магистральных сетей водоснабжения и канализации. В рамках первой части второй очереди работы проводились на участке площадью 2,6 гектара, свободном от инженерных коммуникаций. Здесь будет построено кафе с террасой, оборудованы санитарные узлы и созданы площадки для активного отдыха.
Во второй части второй очереди идет строительство сети пешеходных дорожек и освещения по аналогии с решениями первой очереди, создание велотрека с участком, адаптированным для людей с ограниченными возможностями, двух многофункциональных площадок с крытой трибуной, зоны водных игр, парка сетей, фонтана, а также дополнительное озеленение обновленной части парка.
Так в будущем будет выглядеть парк Узварас
На первом этапе планируется обустроить ландшафтную часть парка на площади 9 га, установить более 100 новых скамеек, разместить детские игровые ...
Общая площадь территории парка Узварас, подлежащая благоустройству в рамках обеих очередей, составляет 14 гектаров. Затраты на первую очередь проекта составили 8,5 миллиона евро, а на первую часть второй очереди – 2,2 миллиона евро.