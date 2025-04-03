В парке установлены скамейки, столы, зеленые насаждения, качели, которые уже делают его заманчивым для посетителей.

Парк Узварас в апреле 2025 года

В рижском парке Узварас вовсю продолжаются строительные работы. Однако уже сейчас парк привлекает множество людей: просто гуляющих, бегунов, скейтеров, любителей ...

В Латвии

ФОТО: качели, скамейки, отдыхающие, бегуны - в парке Узварас кипит жизнь, несмотря на строительные работы

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Otkrito.lv

В рижском парке Узварас вовсю продолжаются строительные работы. Однако уже сейчас парк привлекает множество людей: просто гуляющих, бегунов, скейтеров, любителей роликовых коньков и многих других. В парке установлены скамейки, столы, зеленые насаждения, качели, которые уже делают его заманчивым для посетителей.

В январе сообщалось, что Рижская дума поддержала продолжение благоустройства территории парка Узварас на общую сумму 4,4 миллиона евро. В 2024 году были завершены работы первой части второй очереди благоустройства парка на сумму 2,24 миллиона евро.

Для реализации проекта планировалось привлечь заем из Государственной кассы или от другого кредитора в размере 3,9 миллиона евро, а софинансирование из бюджета самоуправления составляет 440 187 евро, выделенных из программы Рижского самоуправления «Реализация инвестиционных программ».

Уже выполнено около двух третей запланированных работ, а оставшиеся работы планируется завершить к ноябрю.

Благоустройство парка Узварас (сентябрь 2024)

Построены почти три километра бордюров, восстановлено покрытие на 13 000 квадратных метрах территории парка. В рамках проекта также планируется обновить ...

Благоустройство второй очереди парка Узварас выполняется в две части, так как параллельно с этим проводятся работы по ремонту магистральных сетей водоснабжения и канализации. В рамках первой части второй очереди работы проводились на участке площадью 2,6 гектара, свободном от инженерных коммуникаций. Здесь будет построено кафе с террасой, оборудованы санитарные узлы и созданы площадки для активного отдыха.

Во второй части второй очереди идет строительство сети пешеходных дорожек и освещения по аналогии с решениями первой очереди, создание велотрека с участком, адаптированным для людей с ограниченными возможностями, двух многофункциональных площадок с крытой трибуной, зоны водных игр, парка сетей, фонтана, а также дополнительное озеленение обновленной части парка.

После реконструкции в парке могут проходить мероприятия государственного значения и военные парады в дни национальных праздников и дней памяти.

Так в будущем будет выглядеть парк Узварас

На первом этапе планируется обустроить ландшафтную часть парка на площади 9 га, установить более 100 новых скамеек, разместить детские игровые ...

Общая площадь территории парка Узварас, подлежащая благоустройству в рамках обеих очередей, составляет 14 гектаров. Затраты на первую очередь проекта составили 8,5 миллиона евро, а на первую часть второй очереди – 2,2 миллиона евро.

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