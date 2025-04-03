ФОТО: качели, скамейки, отдыхающие, бегуны - в парке Узварас кипит жизнь, несмотря на строительные работы

Благоустройство второй очереди парка Узварас выполняется в две части, так как параллельно с этим проводятся работы по ремонту магистральных сетей водоснабжения и канализации. В рамках первой части второй очереди работы проводились на участке площадью 2,6 гектара, свободном от инженерных коммуникаций. Здесь будет построено кафе с террасой, оборудованы санитарные узлы и созданы площадки для активного отдыха.