Открытие активной и спортивной зоны в парке Узварас (29.08.2025)
В парке Узварас построили необычные детские площадки, велотрассы и фитнес-зону.
ФОТО: уникальный объект европейского масштаба! В парке Узварас открыли велопарк, детские площадки, фитнес-зону и кафе
В пятницу, 29 августа, в Риге была открыта активная и спортивная зона парка Узварас площадью 5 гектаров, что ознаменовало завершение второго этапа благоустройства парка. По замыслу авторов, парк создается как уникальный объект европейского масштаба.
На первом этапе благоустройства на площади 9 гектаров была создана ландшафтная зона, а во втором — с учётом опросов и предложений жителей — появилась многофункциональная среда для активного отдыха круглый год. Парк спроектирован в современном стиле: игровые, спортивные и рекреационные элементы размещены по принципу «свободного разброса» на лужайках и под кронами деревьев, органично вписаны в ландшафт и изготовлены из натуральных материалов.
«Парк Узварас, как и сама Рига, никогда не будет окончательно готов, ведь его общая площадь превышает 36 гектаров. В ближайшее время мы откроем многофункциональную баскетбольную площадку с трибунами, уже проектируется бетонный скейтпарк. В будущем парк Узвaрас планируется соединить с Марупите, чтобы создать гармоничную зону отдыха и спорта. Мы будем развивать парк сакур, добавив зелёные насаждения, освещение и беговую трассу с различными элементами. Парк создаётся как уникальное место встречи для всех рижан и гостей столицы», — отметил на открытии вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
В новой части парка оборудованы несколько детских площадок: масштабный деревянно-канатный городок с длинной полосой препятствий и уникальная познавательная водная площадка с доломитовыми и гранитными камнями из Латвии. Водная зона оснащена специальным оборудованием немецкой фирмы Richter Spielgeräte, позволяющим детям экспериментировать с водой — качать её вручную, направлять потоки, запускать мельницы и наблюдать за движением воды. Дети могут создавать собственные «реки» и «водопады».
В активной зоне также расположен велопарк с различными трассами. Асфальтовая трасса pump track предназначена для райдеров всех возрастов и уровней — на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах. Здесь движение создаётся не только за счёт педалирования, но и благодаря импульсам тела вверх-вниз. В стартовой зоне размещены четыре специальных элемента для отработки навыков преодоления препятствий.
Благодаря простому рельефу трассу могут использовать и люди в инвалидных колясках. Отдельная трасса BTA Velozinis предназначена только для велосипедистов: она помогает освоить навыки вождения с нуля, учит преодолевать препятствия городской среды и готовит к неожиданным ситуациям в дорожном движении.
Бывшая хозяйственная часть парка преобразована в открытую фитнес-зону с 11 тренажёрами для разных групп мышц, включая два приспособленных для людей в инвалидных колясках. Здесь сохранены зелёные насаждения — туи, грядка мяты и старая яблоня.
В этой части парка также появилось кафе Ezītis Miglā, которое начало свою работу в тестовом режиме по выходным.