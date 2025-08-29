ФОТО: уникальный объект европейского масштаба! В парке Узварас открыли велопарк, детские площадки, фитнес-зону и кафе

«Парк Узварас, как и сама Рига, никогда не будет окончательно готов, ведь его общая площадь превышает 36 гектаров. В ближайшее время мы откроем многофункциональную баскетбольную площадку с трибунами, уже проектируется бетонный скейтпарк. В будущем парк Узвaрас планируется соединить с Марупите, чтобы создать гармоничную зону отдыха и спорта. Мы будем развивать парк сакур, добавив зелёные насаждения, освещение и беговую трассу с различными элементами. Парк создаётся как уникальное место встречи для всех рижан и гостей столицы», — отметил на открытии вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.