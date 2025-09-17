В Латвии напомнили: для безопасного лечения очень важно задавать вопросы врачу
Сегодня, 17 сентября, во всем мире проходит День безопасности пациентов. В этом году Всемирная организация здравоохранения посвятила его теме безопасности новорождённых и детей в системе здравоохранения. Лозунг кампании — «Безопасность пациента с самого начала». В Латвии особая ответственность в этой сфере лежит на Детской клинической университетской больнице.
В Детской больнице безопасность пациентов уже более десяти лет является частью повседневной работы. Особое внимание уделяется повышению квалификации медицинского персонала, развитию медицинской грамотности родителей и детей, а также тщательному разбору каждого случая риска для пациента. «В нашей больнице лечатся самые маленькие пациенты, и их безопасность во время лечения играет ключевую роль в сохранении здоровья и жизни. Мы рады, что в сотрудничестве с коллегами в регионах можем продвигать культуру безопасности пациентов и внедрять единые подходы по всей стране», — говорит Зане Страуме, член правления Детской клинической университетской больницы.
Практические шаги для повышения безопасности
Одним из последних нововведений стало создание специальной «сосудистой команды», которая проводит процедуры установки внутривенных катетеров максимально щадяще, снижая страх и боль у маленьких пациентов. «Эта процедура частая, но для маленьких пациентов стрессовая и болезненная. Наша команда выбирает максимально щадящий подход, снижая страх и боль, — объясняет Страуме. — Мы делимся опытом с коллегами по всей стране через семинары и обучающие программы».
Также в больнице внедрена двойная проверка расчёта доз лекарств, усовершенствованная схема введения антибиотиков, а недавно начал работу Методический центр управления, который обеспечивает равномерное качество медицинских услуг во всех детских медицинских учреждениях страны.
Международное признание и рост доверия родителей
В сентябре больница уже в седьмой раз получила сертификат ISO 9001, подтверждающий соответствие международным стандартам качества и эффективности. Аудиторы отметили положительные практики по анализу рисков и жалоб, а также системный подход к безопасности пациентов.
Опросы родителей показывают рост доверия к безопасности лечения: если в 2023 году уверенными себя чувствовали 65,7 % респондентов, то в 2024 году — 69,5 %, а за первые семь месяцев 2025 года показатель достиг 72,1 %.
Роль родителей и пациентов
Специалисты напоминают, что безопасность пациента — это совместная ответственность. «При любых сомнениях во время лечения обязательно спрашивайте врача или медсестру. Любые риски должны обсуждаться с медицинским персоналом или регистрироваться на сайте больницы. Каждый случай позволяет улучшить процессы, повысить качество лечения и безопасность», — объясняет руководитель отдела управления качеством больницы Анастасия Устинова.
Родителей и детей призывают активно повышать уровень знаний о здоровье. Надёжная информация доступна на портале, созданном специалистами больницы — veselapasaule.lv.