В Латвии напомнили: для безопасного лечения очень важно задавать вопросы врачу

В Детской больнице безопасность пациентов уже более десяти лет является частью повседневной работы. Особое внимание уделяется повышению квалификации медицинского персонала, развитию медицинской грамотности родителей и детей, а также тщательному разбору каждого случая риска для пациента. «В нашей больнице лечатся самые маленькие пациенты, и их безопасность во время лечения играет ключевую роль в сохранении здоровья и жизни. Мы рады, что в сотрудничестве с коллегами в регионах можем продвигать культуру безопасности пациентов и внедрять единые подходы по всей стране», — говорит Зане Страуме, член правления Детской клинической университетской больницы.