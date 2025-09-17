Международная экспертиза подтвердила отравление Навального - восстановлена хронология его смерти
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил доступ к показаниям сотрудников ИК-3 в Харпе, где 16 февраля 2024 года умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный, а также восстановил хронологию его смерти. Об этом говорится в новом расследовании команды.
Согласно показаниям пятерых сотрудников ИК-3, политик жаловался на боль в ноге. 3 февраля из-за этих жалоб его отвели в медицинский кабинет, где ему померили давление и температуру. Сам Алексей Навальный просил, чтобы его осмотрел невропатолог, однако, судя по всему, в колонии не было никаких врачей.
16 февраля утром Навальный снова пожаловался на боль в ноге, это подтвердили как минимум три сотрудника. Однако начальник медчасти Алексей Лисюк в своих показаниях отрицал, что со стороны заключенного поступали жалобы.
С 11:30 до 12:00 16 февраля в колонии был обед. В 12:10 политика вывели на прогулку, где ему стало плохо.
«Когда дверь прогулочного двора открыли, он сидел на корточках и повторил, что ему плохо. Но его даже в медсанчасть не повели — просто завели обратно в камеру номер 16. Алексей лег на пол, подтянул колени к животу и стал стонать от боли. Сказал, что у него жжет в груди и животе. Потом его начало рвать. В показаниях Немцева [сотрудника колонии] сказано, что Алексея били судороги, он тяжело дышал, кашлял и стонал», — говорится в расследовании ФБК.
Навального закрыли в камере. Инспектор группы безопасности ЕПКТ Александр Белич все это время наблюдал за его агонией через решетку. Затем в ЕПКТ вернулся Лисюк, он в показаниях отмечал, что у Навального были судороги лица и верхних конечностей. Пока политика несли по коридору в медицинский кабинет, он начал хрипеть.
В 13:25 — спустя более чем 40 минут после того, как оппозиционеру стало плохо, — вызвали скорую, начали делать непрямой массаж сердца. Когда Лисюк стал проводить Навальному кардиограмму, она уже показывала единичные сердечные колебания. Через 10 минут приехала скорая, медицинские работники не смогли реанимировать политика, сообщает ФБК.
В 14:17 кардиограмма перестала показывать сердечную деятельность, в 14:23 реанимационные мероприятия прикратились. Скорая помощь поставила предварительный диагноз — судорожный синдром, синдром внезапной смерти.
«Важная информация, в которой мы убеждаемся, читая показания очевидцев: судороги. Судороги могут указывать на отравление. В выписке из судмедэкспертизы про судороги не сказано, но там есть упоминание кровоподтеков на локтях и коленях Алексея, полученных за 30-40 минут до смерти, и тогда же произошедшее кровоизлияния в области темени. Алексей в судорогах бился о пол — вот откуда, по всей видимости, эти следы», — сказала в расследовании вдова политика Юлия Навальная.
Также Навальная рассказала, что команде удалось переправить за границу образцы биологического материала Навального. Анализ двух лабораторий в разных странах подтвердил, что политик был отравлен. Однако они не опубликовали результаты.
«Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается. Возможно, именно сейчас кто-то еще умирает от яда, которым его приказал отравить Путин. Не только в России — и по всему миру, мы уже видели такие примеры», — прокомментировала ситуацию Навальная.
Навальный находился в ИК-6 во Владимирской области с июня 2022 года по декабрь 2023-го. После этого политика этапировали в колонию особого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Там 16 февраля Навальный умер. В сентябре The Insider нашел доказательства в пользу версии об отравлении Навального в колонии.
Ранее суд в Салехарде отклонил жалобу матери Алексея Навального, требовавшей возбудить дело об убийстве ее сына.