Международная экспертиза подтвердила отравление Навального - восстановлена хронология его смерти

«Когда дверь прогулочного двора открыли, он сидел на корточках и повторил, что ему плохо. Но его даже в медсанчасть не повели — просто завели обратно в камеру номер 16. Алексей лег на пол, подтянул колени к животу и стал стонать от боли. Сказал, что у него жжет в груди и животе. Потом его начало рвать. В показаниях Немцева [сотрудника колонии] сказано, что Алексея били судороги, он тяжело дышал, кашлял и стонал», — говорится в расследовании ФБК.