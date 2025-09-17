"Он был одним из выдающихся демократов": в Риге вновь засиял памятник первому президенту Латвии Янису Чаксте
Этим летом Рижская дума обновила ансамбль памятника первому президенту Латвии Янису Чаксте на Лесном кладбище, благоустроила прилегающую территорию и произвела ремонт дорожного покрытия. 16 сентября представители Рижской думы посетили Лесное кладбище, чтобы ознакомиться с проделанной работой и обсудить дальнейшие шаги по благоустройству кладбищ столицы.
«Янис Чаксте был одним из выдающихся демократов, имя которого известно и на мировом уровне. Было время, когда это мемориальное место было под запретом, но оно служило источником вдохновения для восстановления демократии. Я чувствую особое удовлетворение от того, что Рига спустя время смогла очистить и обновить этот ансамбль, подтверждающий нашу и Чаксте историческую любовь к Латвии. В неделю 166-й годовщины со дня рождения первого президента, знакомясь с проделанной работой, особенно ясно ощущаешь, что памятник и прилегающая территория вновь становятся местом для почитания нашего первого президента», — отметил заместитель председателя Комитета по вопросам жилья и окружающей среды Эдгарс Икстенс.
Управление кладбищ Департамента жилищной среды этим летом провело общую очистку гранитных поверхностей памятника, специализированную микрошлифовку, локальную реставрацию швов с использованием полиуретановых уплотнителей и обработку поверхности долговременным биоцидом. Также были восстановлены дорожное покрытие и площадь перед памятником.
Памятник представляет собой девятиметровую стелу портретом Чаксте, под которым выгравирована надпись «Jānis Čakste. 1859–1927», а над барельефом размещён крест. По обе стороны — изогнутые стены из гранитных блоков, на которых в рельефе изображены траурные фигуры: слева молодая женщина с опущенной головой, справа — древнелатышский воин со щитом, гасящий факел жизни. Авторами произведения были скульптор Карлис Янсонс и архитектор Альфред Биркханc.
Памятник был открыт 14 сентября 1935 года. В советский период памятник Чаксте был окружён живой изгородью из лип и скамейками. Особой формой политического протеста стало зажжение свечей у памятника в День поминовения усопших, чему, насколько это было возможно, противодействовала советская милиция.