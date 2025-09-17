"Он был одним из выдающихся демократов": в Риге вновь засиял памятник первому президенту Латвии Янису Чаксте

«Янис Чаксте был одним из выдающихся демократов, имя которого известно и на мировом уровне. Было время, когда это мемориальное место было под запретом, но оно служило источником вдохновения для восстановления демократии. Я чувствую особое удовлетворение от того, что Рига спустя время смогла очистить и обновить этот ансамбль, подтверждающий нашу и Чаксте историческую любовь к Латвии. В неделю 166-й годовщины со дня рождения первого президента, знакомясь с проделанной работой, особенно ясно ощущаешь, что памятник и прилегающая территория вновь становятся местом для почитания нашего первого президента», — отметил заместитель председателя Комитета по вопросам жилья и окружающей среды Эдгарс Икстенс.