Более половины жителей Латвии поддерживают более жесткое сокращение бюджета

Сравнительно меньше сторонников более жесткой бюджетной экономии среди избирателей партии «Прогрессивные» — 45,5% потенциальных избирателей этой партии не поддерживают дальнейшее сокращение государственных расходов. Тем не менее, чуть более 40% респондентов, которые на выборах в Сейм отдали бы свой голос за «Прогрессивных», полностью или скорее поддерживают призывы к более значительному урезанию бюджетных расходов.