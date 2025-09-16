Более половины жителей Латвии поддерживают более жесткое сокращение бюджета
Более половины жителей Латвии поддерживают призывы сократить государственные расходы в бюджете 2026 года в большем объеме, чем предусмотрело правительство Эвики Силини («Новое Единство»). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по инициативе передачи «Kas notiek Latvijā?». В опросе приняли участие 1005 человек со всей страны.
Согласно результатам, полностью поддерживают идею более строгой экономии 25,3% респондентов, ещё 26,1% — скорее поддерживают. В то же время 35,8% опрошенных выступают против: 18,3% категорически не согласны, а 17,5% — скорее не поддерживают. Для 12,8% жителей этот вопрос оказался затруднительным, пишет LSM.lv.
Напомним, что в конце августа Кабинет министров утвердил предложение Министерства финансов о сокращении расходов на 171 млн евро, однако с условием продолжить работу над пересмотром бюджета.
Среди избирателей правящих партий наибольшую поддержку идее дополнительной экономии выражают сторонники «Нового Единства» — партии премьер-министра Эвики Силини и министра финансов Арвила Ашераденса. В этой группе 19,2% полностью поддержали идею, а 48,7% — скорее поддержали. В итоге почти 68% сторонников «Нового Единства» выступают за более жесткое сокращение бюджета.
Среди потенциальных избирателей Союза зеленых и крестьян (СЗК) также немало сторонников строгой дисциплины: 31,2% — полностью поддержали, 12,4% — скорее поддержали. Однако значительная часть избирателей СЗК выступает против: 24,7% категорически не поддержали, 7,8% — скорее не поддержали.
Сравнительно меньше сторонников более жесткой бюджетной экономии среди избирателей партии «Прогрессивные» — 45,5% потенциальных избирателей этой партии не поддерживают дальнейшее сокращение государственных расходов. Тем не менее, чуть более 40% респондентов, которые на выборах в Сейм отдали бы свой голос за «Прогрессивных», полностью или скорее поддерживают призывы к более значительному урезанию бюджетных расходов.
Наибольшая поддержка идеи наблюдается среди сторонников оппозиционных политических сил. За более резкое урезание бюджета выступили 80,8% избирателей «Объединенного списка» и 74,1% сторонников Национального объединения. Среди потенциальных избирателей партии «Латвия на первом месте» за более жесткое сокращение бюджета выступили 64,5%, а у партии «За стабильность!» — 40,3%. Более половины сторонников последней, напротив, не поддерживают дальнейшую экономию.
Окончательный проект бюджета планируется подать в Сейм 15 октября. Дополнительные средства на следующий год составляют лишь 39,7 млн евро, а бюджетный дефицит в ближайшие годы прогнозируется выше допустимого уровня.
В то же время Союз зеленых и крестьян уже заявил, что не поддержит проект бюджета на заседаниях правительства. Как отметил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), партия требует снизить НДС на продукты питания и выступает за сохранение сельских школ — вопросы, которые пока недостаточно обсуждены в Кабинете министров.