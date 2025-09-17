Премия за самое устойчивое здание стран Балтии 2025 года - Гран-при уезжает в Литву
10 сентября 2025 года в зале Кокару эстрады Межапарка состоялась торжественная церемония Baltic Award in Sustainability in Architecture, Construction, and Design 2025, посвящённая чествованию профессионалов устойчивого строительства и прошедшая в праздничной и вдохновляющей атмосфере.
Этот конкурс, в масштабе стран Балтии, проводится уже четвёртый год и организуется ассоциацией Building Design and Construction Council (BDCC) — под руководством Гуниты Янсоне и Агриты Лусе — в тесном сотрудничестве с Рижской думой, Государственное Бюро за строительным контролем (BVKB) и ассоциацией «Зелёные дома». Всего было подано 37 разнообразных и ценных заявок, что обеспечило достойную конкуренцию как по уровню представленных идей, так и по их реализации.
Второй год подряд престижный Гран-при конкурса отправляется в Литву. По итогам тщательной оценки всех представленных проектов по критериям устойчивого строительства жюри присудило главную награду проекту St. Jacobs Quarter в Вильнюсе, признав его самым ценным и устойчивым проектом в странах Балтии.
Заказчик: Orkela
Архитекторы: DO ARCHITECTS (современные здания), ARCHINOVA (реставрация и адаптация исторических объектов)
Подрядчик: Naresta
Проект включал реставрацию, реновацию и модернизацию исторической территории площадью 23 000 м². Сегодня в квартале расположены школа на 500 учеников, отель, рестораны и офисные помещения. Территория полностью открыта для горожан, а центральная площадь используется для проведения различных культурных и общественных мероприятий. Одной из самых сложных инженерных задач стало строительство двухуровневой подземной парковки ниже уровня близлежащей реки Нерис.
Номинации и победители
Номинация: Самая устойчивая студенческая идея 2025
1 место: Сендия Левронова – Разработка изоляционных плит из тростниковых стеблей, RTU
2 место: Майра Гайке – Генезис архитектурных композиций и стилей фасадов деревянных зданий Риги, RTU
3 место: Армандс Кристианс Рунцис – Микромузей истории RTU, RTU
Номинация: Самое устойчивое благоустройство территории 2025
1 место: Парк Победы
Заказчик: Рижская дума | Проект: ZALA Landscape Architects | Подрядчик: AIDACO GROUP
1 место: Площадь Независимости в Огре
Заказчик: Дума Огре | Проект: CMB | Подрядчик: NEWCOM Construction | Строительный надзор: Akorda
2 место: Благоустройство Национального центра психического здоровья (NPVC)
Заказчик: NPVC | Проект: Alps | Подрядчик: 3A
3 место: Благоустройство жилого комплекса Mārpagalmi
Заказчик/Подрядчик: YIT LATVIJA | Проект: Arhitektu birojs ARTEKS
3 место: Приморский парк Саулкрасти
Заказчик: Саулкрастская дума | Проект: ReālProjekts | Подрядчик: GP Holding | Строительный надзор: Somniar
Номинация: Самое устойчивое здание – новые общественные постройки 2025
1 место: Офисное здание VERDE
Заказчик: Capitalica Asset Management | Проект: ARHIS Arhitekti | Подрядчик: Capitalica Industries | Строительный надзор: FORMA 2
2 место: Штаб-квартира и жилой комплекс Lietuvos Draudimas, Вильнюс, Литва
Заказчик: Lietuvos Draudimas | Проект: ARCHINOVA | Подрядчик/Надзор: PST projektai
3 место: SKYLUM, Вильнюс, Литва
Девелопер: Omberg, Šiaurės Europos investicinis fondas | Проект: Eventus Pro
3 место: Многофункциональное здание Приморского музея под открытым небом, Вентспилс
Заказчик: Вентспилсский музей | Проект: BALTS un MELNS | Подрядчик: Warss+ | Строительный надзор: Firma L4
Признание жюри: Котельная на биотопливе, Рига
Заказчик: Rīgas BioEnerģija | Проект: Būvprojekts | Подрядчик: AIMASA, EER | Строительный надзор: Geo Consultants
Номинация: Самое устойчивое здание – реконструкция 2025
1 место: Spīdalas nams, Цесис
Заказчик: Mājas Cēsīs | Проект: OUTOFBOX | Подрядчик: VIM
2 место: Корпус инфекционных заболеваний Резекненской больницы
Заказчик: Резекненская больница | Проект: ARX Arhitekti | Подрядчик: Latgalija | Строительный надзор: Labo Risinājumu Fabrika
Номинация: Самый устойчивый проект – общественные функции (новое строительство) 2025
1 место: Офисное здание на улице Антонияс, Рига
Заказчик: Vastint Latvija | Проект: OUTOFBOX
2 место: Малоэтажный жилой комплекс MUUNA
Заказчик: Angern | Проект: RUUME Arhitekti
3 место: Жилой комплекс MOHO GARDEN
Заказчик: Kaamos Latvija | Проект: PBR
Признание жюри: Создание новой инфраструктуры для реализации функций контрольных служб, ул. Уриекстес 42B, Рига
Заказчик: VNĪ | Проект: PA JaunRīga, OZOLA&BULA, Marten projekti | Строительство: PA SENSUM, BBA, AE
Номинация: Самый устойчивый проект – деревянное здание 2025
1 место: Офисное здание Технологического центра Земгале
Заказчик/Подрядчик: ZTC
2 место: Детский сад Vosu, Эстония
Проект: Komm Pluss Uks | Подрядчик: Enska Ehitus | Деревянные конструкции: CLT Profi
3 место: Детский сад в Нарве, Эстония
Проект: P.P. Ehitusjarevalve | Подрядчик: Mapri Ehitus | Деревянные конструкции: CLT Profi
Признание жюри: Детский сад Mannimudila, Таллин
Проект: Inseneriprojekt | Подрядчик: Astlanda Ehitus | Деревянные конструкции: CLT Profi
Устойчивое строительство не означает лишь следование «зелёному курсу» — это гораздо более широкое понятие, включающее обоснованность и продуманность решений на всех этапах создания объекта: от проектирования и строительства до интерьерных решений и оценки будущей ценности здания в контексте развития общества. Одним из важнейших критериев является социальный аспект — насколько здание необходимо людям, насколько комфортно человек чувствует себя в его эксплуатации, насколько оно доступно и каким является микроклимат в рабочих или жилых помещениях.
Заказчики проектов, занявших первые три призовых места, получили награды, которые в полной мере отражают суть и идею конкурса. Специальная награда создана преподавателем Рижской дизайн- и художественной средней школы Угисом Гайлисом.
Гала-церемонию вели основатель BDCC Гунита Янсоне и член правления ассоциации «Зелёные дома» Кристапс Цеплис. Вручение наград посетили исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге, секретарь Сейма Эдвардс Смильтенс, председатель комиссии Сейма по государственным и муниципальным делам Олег Буров, директор BVKB Байба Витолиня, руководитель отдела контроля строительных работ BVKB Сандрис Целминьш, председатель LAS Артурс Лапиньш, директор CAVERION Latvija Александр Петрюсс, бренд-менеджер ROCKWOOL в Латвии Марис Желвис и архитектор, член жюри Анна Васильева.
Участников церемонии порадовали вдохновляющие выступления талантливых учеников Музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня и Рижской балетной школы, которым уже сейчас предсказывают блестящую профессиональную карьеру. Яркая выставка картин художницы Анды Абстракт также привлекла внимание участников мероприятия.
Члены жюри
- Агрита Лусе, член правления BDCC, публицист
- Римантас Гедрайтис, профессор Каунасского филиала Вильнюсской академии искусств, архитектор
- Улдис Балодис, архитектор, эксперт по устойчивому строительству
- Сандрис Целминьш, руководитель отдела контроля строительных работ, Государственное бюро строительного надзора
- Каарел Куннап, архитектор, эксперт по устойчивому строительству
- Анна Васильева, архитектор, эксперт по реставрации зданий
- Санта Пупиня, руководитель департамента градостроительства и строительства, самоуправление Даугавпилса
- Марис Желвис, эксперт по устойчивым строительным материалам
Спонсоры конкурса: ROCKWOOL, CAVERION.