Премия за самое устойчивое здание стран Балтии 2025 года – Гран-при уезжает в Литву

Этот конкурс, в масштабе стран Балтии, проводится уже четвёртый год и организуется ассоциацией Building Design and Construction Council (BDCC) — под руководством Гуниты Янсоне и Агриты Лусе — в тесном сотрудничестве с Рижской думой, Государственное Бюро за строительным контролем (BVKB) и ассоциацией «Зелёные дома». Всего было подано 37 разнообразных и ценных заявок, что обеспечило достойную конкуренцию как по уровню представленных идей, так и по их реализации.