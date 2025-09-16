Латвийцев приглашают на бесплатные курсы водителей грузового и пассажирского транспорта
Государственное агентство занятости (NVA) 18 сентября 2025 года начнет дополнительный прием заявок от занятых и самозанятых лиц на обучение по программам подготовки водителей транспортных средств. Это отличная возможность с поддержкой NVA пройти курсы на категории C, CE, C1E, D, DE или D1E.
Обучение бесплатное, оно осуществляется в рамках проекта Европейского союза «Повышение навыков взрослых» из фонда восстановления ЕС. В мероприятиях по непрерывному обучению, которые организует NVA, могут участвовать занятые и самозанятые лица, соответствующие хотя бы одному из следующих условий:
- образование и навыки недостаточны для конкурентоспособности на рынке труда;
- возраст 50 лет или более;
- установлена или прогнозируется инвалидность.
Для участия в программах обучения водителей заявитель также должен соответствовать как минимум одному из следующих критериев:
- работает по простой профессии, относящейся к девятой базовой группе Классификатора профессий;
- не имеет профессиональной квалификации (не получил профессиональное образование);
- необходимость обучения подтверждена работодателем.
Если участник без уважительной причины прекращает обучение или в течение 90 дней после его завершения не сдает экзамен или итоговую проверку, в течение последующих 24 месяцев или до успешной сдачи экзамена NVA не допускает его к другим мероприятиям для занятых лиц.
Подать заявку на участие в программах непрерывного обучения можно будет с 18 сентября в разделе «Обучение для занятых лиц (непрерывное образование)» на сайте NVA, где размещена подробная информация о порядке проведения мероприятий и условиях участия.
NVA планирует дополнительно привлечь к обучению по программам подготовки водителей до 300 лиц.
Мероприятия по непрерывному обучению для работающих NVA реализует для того, чтобы повысить конкурентоспособность занятых и самозанятых на рынке труда, предоставляя им возможность постоянного совершенствования знаний и навыков.