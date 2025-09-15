Автобусы остановятся на час: перевозчики планируют акцию протеста, несмотря на угрозу штрафов
Региональные автобусные перевозчики Латвии проведут часовую акцию протеста 16 сентября из-за недостаточного финансирования. Автотранспортная дирекция (АТД) пригрозила за невыполненные рейсы штрафами и отказом от госкомпенсации.
За невыполненные во время акции протеста во вторник, 16 сентября, или частично выполненные рейсы АТД применит к перевозчикам установленные договором штрафы и не выплатит государственную компенсацию по причине не выполненных рейсов. АТД подчеркивает, что дирекция как региональный организатор оказания услуг общественного транспорта в Латвии не поддерживает акцию региональных автобусных перевозчиков, так как считает, что из-за нее не должны пострадать пассажиры, рассчитывающие на получение услуг общественного транспорта. АТД будет жестко следить за выполнением плановых рейсов во вторник, 16 сентября.
Между тем, президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (ЛАПП) Иво Ошениекс заявил агентству LETA, что ассоциация недоумевает и негативно оценивает реакцию АТД в связи с акцией протеста перевозчиков. "Вместо того, чтобы решить вопрос о пересмотре долгосрочных договорных цен, АТД угрожает поставщикам услуг штрафами. Угрожают не только перевозчикам, но и автовокзалам в связи с торговлей билетами", - заявил Ошениекс.
У АТД с весны была возможность проявить понимание и изменить долгосрочные договоры, но теперь акция протеста является следствием бездействия заказчика, добавил Ошениекс.
При этом Ошениекс подчеркнул, что АТД длительное время нарушает правила Кабинета министров, так как очередной авансовый платеж перевозчикам за сентябрь не соответствует размеру в 95%, что влияет на денежные потки перевозчиков и мешает качественному оказанию услуг.
По информации АТД, во время акции протеста может быть приостановлено или частично приостановлено выполнение отдельных рейсов регионального значения, что повлияет на движение общественного транспорта в нескольких областях Латвии. Дирекция призывает пассажиров, запланировавших в этот период свои поездки, по возможности выбирать альтернативные способы передвижения, например, поезд. Движение поездов во вторник, 16 сентября, планируется в полном объеме, подчеркнули в АТД.
При этом в распоряжении АТД имеется информация, что не все перевозчики поддерживают заявленную акцию и в сети маршрутов в пригородах Риги, а также на маршрутах в Салдус, Кулдигу, Цесис, Сигулду и Лимбажи, где перевозки обеспечивают АО "CATA" и ООО "Latvijas sabiedriskais autobuss", оказание региональной услуги общественного транспорта не будет нарушено и произойдет в полном объеме. АТД также призывает других перевозчиков выполнять заключенные договоры и оказывать услуги в соответствии с принятыми условиями.
Председатель правления АТД Янис Лапиньш подчеркивает, что при участии в открытом конкурсе на обеспечение услуг общественного транспорта автобусами в определенных частях маршрутной сети Латвии, в котором участвовало несколько претендентов, перевозчики представили свои расчеты и указали цену, по которой готовы обеспечить услугу. "Согласно заключенным договорам, индексация цен впервые происходит через четыре года, и в этом году у четырех перевозчиков цены будут проиндексированы до 20%, а некоторые перевозчики считают, что этого недостаточно и хотят прибавить еще 10%", - добавил Лапиньш.
Он подчеркивает, что другие перевозчики требуют индексации цен сейчас, хотя договоры заключены в 2023 году и ближайшая индексация изначально запланирована через четыре года. Лапиньш подчеркивает, что коллективно выдвинутые перевозчиками требования в отношении изменения цен на услуги юридически не обоснованы и решаются способом, заставляющим страдать пассажиров. "Это недопустимо, поэтому АТД призывает перевозчиков отказаться от участия в заявленной акции и обеспечить пассажирам услуги общественного транспорта в объеме согласно договору. Если какой-либо перевозчик не способен оказать услугу в соответствии с заключенным договором, нужно прекратить договор и посредством публичной закупки позволить это делать другому перевозчику, а не заставлять страдать пассажиров", - подчеркивает Лапиньш.
Как сообщалось, во вторник, 16 сентября, с 10 до 11 часов пассажирские перевозчики проведут акцию протеста "Один час без общественного транспорта", чтобы привлечь внимание к недостаточному финансированию отрасли общественного транспорта, сообщили в ООО "VTU Valmiera".
Автобусы региональных маршрутов, которые в период с 10 до 11 часов будут в пути, остановятся в соответствующих безопасных для пассажиров местах. В 11 часов автобусы возобновят движение, завершив выполнение задержанных рейсов. Отдельные рейсов выполняться не будут.
Автобусы, въехавшие в Ригу в этот период времени, движение не остановят и продолжат путь до Рижского международного автовокзала.
В акции протеста примут участие ООО "Daugavpils autobusu parks", АО "Talsu autotransports", ООО "Tukuma auto", АО "Rēzeknes autobusu parks", "VTU Valmiera", ООО "Norma-A", которое обеспечивает пассажирские перевозки под брендом "Ecolines", АО "Liepājas autobusu parks", АО "Nordeka" и муниципальное ООО "Ventspils reiss". Согласно нормативным актам, пассажир имеет право обратиться к перевозчику с заявлением о возмещении прямого ущерба, если он возник из-за задержки общественного транспорта или отмены рейсов и если пассажир приобрел билет на соответствующий рейс. Цель акции - защитить интересы жителей и привлечь внимание принимающих решения лиц к недостаточному финансированию в отрасли общественного транспорта.