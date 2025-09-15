Автобусы остановятся на час: перевозчики планируют акцию протеста, несмотря на угрозу штрафов

Он подчеркивает, что другие перевозчики требуют индексации цен сейчас, хотя договоры заключены в 2023 году и ближайшая индексация изначально запланирована через четыре года. Лапиньш подчеркивает, что коллективно выдвинутые перевозчиками требования в отношении изменения цен на услуги юридически не обоснованы и решаются способом, заставляющим страдать пассажиров. "Это недопустимо, поэтому АТД призывает перевозчиков отказаться от участия в заявленной акции и обеспечить пассажирам услуги общественного транспорта в объеме согласно договору. Если какой-либо перевозчик не способен оказать услугу в соответствии с заключенным договором, нужно прекратить договор и посредством публичной закупки позволить это делать другому перевозчику, а не заставлять страдать пассажиров", - подчеркивает Лапиньш.