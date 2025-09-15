"Ситуация куда серьезнее, чем нам пытаются рассказывать": президент LDDK оценил два года правительства Силини
Сегодня исполняется два года с момента, как правительство Латвии возглавляет премьер-министр Эвика Силиня. Президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите отмечает, что за это время было сделано несколько хороших шагов, однако в целом он оценивает прошедший период лишь на три балла по пятибалльной шкале.
К положительным моментам Андрис Бите отнес то, что Латвия ни в коем случае не изменила своей позиции по оказанию помощи Украине, страдающей от войны. «Это хорошо, ведь не секрет, что отдельные западные страны не считают происходящее там чем-то особенным», — сказал он. По его словам, Латвия продолжает твердо демонстрировать поддержку Украине, помогая ей финансово и иными способами. Также он положительно оценил изменения в налоговой реформе, касающиеся налогов на рабочую силу.
Однако, по мнению Бите, правительство Силини не сумело мобилизовать общество с учетом существующих угроз.
«Ситуация куда серьезнее, чем нам пытаются рассказывать и успокаивать. Нужно включить совершенно другой режим», — подчеркнул он.
К отрицательным моментам президент LDDK отнес отсутствие выбора одного из двух возможных путей для сбалансирования экономики. Первый вариант — это экономический прорыв, но, как допускает Бите, этому мешает нынешняя геополитическая ситуация. Второй вариант — режим экономии, но и он не был включен. «Много разговоров, но мало работы», — заявил он.
Все нынешние разговоры о сокращении расходов, по словам Бите, касаются лишь базы бюджета следующего года. «Это не режим экономии, а пускание пыли в глаза», — подчеркнул он. Таким образом, для того чтобы сбалансировать стремление людей к хорошей жизни и вызовы в сфере безопасности, страна продолжает наращивать государственный долг. «Это создаст проблемы нам и нашим детям», — отметил Бите, добавив, что растут и расходы на обслуживание госдолга.
По его мнению, причина в том, что в Латвии у власти политики, а не государственные деятели. «Никто не хочет включать режим экономии, потому что все хотят быть переизбранными на выборах в Сейм в следующем году. Это отказ от неприятных решений ради удержания власти. А нам, как обществу, это будет стоить очень дорого», — сказал глава LDDK.
Тем временем в опросе Kantar, заказанном TV3 и проведенном среди примерно 800 человек в возрасте от 18 до 65 лет, средняя оценка работы правительства Силини составила 3,9 балла из 10. При этом 15% респондентов поставили от 7 до 10 баллов, 20% — 5 или 6 баллов, 47% — от 1 до 4 баллов, а остальные затруднились ответить.
Эвика Силиня стала премьер-министром 15 сентября 2023 года, получив поддержку 53 депутатов Сейма. Новое правительство было необходимо сформировать после того, как предыдущий премьер — Кришьянис Кариньш — подал в отставку 17 августа.