"Ситуация куда серьезнее, чем нам пытаются рассказывать": президент LDDK оценил два года правительства Силини

По его мнению, причина в том, что в Латвии у власти политики, а не государственные деятели. «Никто не хочет включать режим экономии, потому что все хотят быть переизбранными на выборах в Сейм в следующем году. Это отказ от неприятных решений ради удержания власти. А нам, как обществу, это будет стоить очень дорого», — сказал глава LDDK.