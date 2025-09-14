Первые жертвы под валунами: рыбалка, которая открыла Америке одного из самых кровавых серийных убийц

Риджуэй признался в более 70 убийствах. Но полицейским удалось обнаружить доказательства (в том числе тела) лишь по 49 погибшим от его рук женщинам. «Я хотел убить как можно больше женщин, которых считал проститутками, — сказал Риджуэй в суде. — Я много убивал. Мне порой было трудно точно вспомнить, сколько именно женщин я убил. Иногда я оставлял тела в укромных местечках, чтобы потом возвращаться. Мне нравилось ездить вокруг этих мест и вспоминать о тех женщинах, которых я там оставил. Я ненавижу проституток. Я не хотел платить им за секс. Я выбирал их в качестве жертв, поскольку их легче всего “снять”, и никто не обратит на это внимания. Я также знал, что их исчезновение не скоро заметят, а может быть, вообще никогда не заметят. В большинстве случаев, когда я убивал женщин, я не знал их имен. Обычно я убивал их в тот же день, когда встречал их. Я не помню их лиц. Я убил много женщин, и я был сосредоточен исключительно на том, чтобы убивать».