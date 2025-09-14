Первые жертвы под валунами: рыбалка, которая открыла Америке одного из самых кровавых серийных убийц
Гэри Риджуэй.
Первые жертвы под валунами: рыбалка, которая открыла Америке одного из самых кровавых серийных убийц

Максим Леонов, специально для «Новой газеты Европа»

Одного из самых кровавых серийных убийц США искали почти 20 лет. За это время маньяк, прозванный «убийца с Грин-ривер», успел изнасиловать и задушить как минимум 49 молодых девушек. Его удалось вычислить только в начале 2000-х, когда правоохранительным органам стал доступен сравнительный анализ ДНК. Кто был «убийцей с Грин-ривер»?

Тела под камнем

В августе 1982-го года молодой человек из Такомы (штат Вашингтон) отправился на резиновой лодке с мотором порыбачить на Грин-ривер (Зеленая река). Выбирая место для рыбалки, заплыл в непролазные кусты и вдруг заметил что-то странное. Подплыл поближе — в воде, придавленные тяжелыми валунами, лежали два женских тела.

После детального осмотра на месте происшествия обнаружился еще один труп женщины. Со всеми жертвами незадолго до смерти убийца вступил в сексуальную связь, а потом задушил их. Всем женщинам внутрь тела были засунуты камни. Это станет визитной карточкой «убийцы с Зеленой реки». А потом сыграет важную роль в раскрытии этих убийств. Но случится это гораздо позже.

Изучив другие нераскрытые дела, полиция штата выяснила, что обстоятельства смерти 16-летней девушки, обнаруженной мальчишками 15 июля 1982 года, и 23-летней проститутки, найденной 7 августа того же года, похожи на то, что случилось с девушками, найденными 15 августа в реке. Все девушки были найдены в Грин-ривер, у всех были следы насилия и удушения, а вокруг шеи была завязана их собственная одежда. Сомнений не осталось: в округе Кинг штата Вашингтон появился серийный убийца, который избавлялся от трупов, скидывая их в реку.

Полиция собирала улики, а трупы в Зеленой реке продолжали находить с чудовищной регулярностью. Было установлено, что почти все девушки «работали» на одной и той же улице — СиТэк-стрит в Сиэтле, где обычно стоят проститутки. Оттуда их забирал клиент на машине, а после тело находили в реке. По Сиэтлу стремительно распространились слухи о серийном убийце. Проституток предупреждали об опасности, но большинству из них надо было зарабатывать. Они рисковали. И многим не повезло.

Как выяснится позже, Гэри Риджуэй — так звали убийцу, — маляр с местной фабрики красок, был еще и неплохим психологом. Даже когда по Сиэтлу уже ходили зловещие слухи, Риджуэю жертвы доверяли. Знакомясь с девушками, маньяк обычно находил момент, чтобы достать из портмоне и показать фотографию своего маленького сына.

— Это мой любимый мальчик, — с нежностью говорил он. — Я его очень люблю и всегда ношу с собой его фотографию.

С проститутками он обходился уважительно. Интересовался их судьбой, задавал вопросы о семье и доме. Девушки проникались доверием к любящему отцу и такому обходительному мужчине. После чего без всяких подозрений садились к маньяку в машину.

Впрочем, расчетливый маньяк не избежал ошибок. Однажды он познакомился с Амалией и пригласил ее к себе домой. Девушка села в машину и уехала с ним. Но за машиной направился сутенер Амалии, Бобби.

— Меня как будто что-то толкнуло, — сказал он позже полиции. — Я никогда за ней не ездил, а тут поехал.

Бобби долго ехал за пикапом Риджуэя, но в итоге потерял его. Правда, запомнил машину. А когда Амалия так на следующий день и не появилась ни дома, ни «на работе», сутенер забил тревогу. Он долго колесил в районе, где потерял машину, в которой уехала Амалия, и, наконец, нашел ее. Вызвал полицию. Те приехали довольно быстро. Постучали в дверь, к ним вышел спокойный мужчина. Представился Гэри Риджуэем, сообщил, что дом купил недавно. И никакой девушки по имени Амалия в глаза не видел. Он вел себя очень спокойно, демонстрируя завидное самообладание. И полицейские поверили ему. А вот настоятельные требования сутенера обыскать дом патрульные проигнорировали. Да и ордера не было. Так что сутенеру посоветовали успокоиться и не возводить напраслину на порядочных людей.

А Риджуэй, подумав, что его начали подозревать, решил пустить полицейских по ложному следу. Следующей его жертвой стала не проститутка, а официантка из придорожного кафе. Он был знаком с этой 20-летней девушкой: она работала в кафе, куда Риджуэй часто заходил.

Он дождался, когда официантка сменится, и предложил подвезти до дому. Девушка спокойно села в машину. Риджуэй отвез официантку не к реке, куда отвозил своих жертв, а на пустырь у аэродрома. Там он изнасиловал ее и задушил. А потом стал запутывать следы. Он обернул голову девушки бумажным пакетом, на грудь положил две форели, а к руке привязал кусок сардельки… Но во влагалище девушки эксперты опять нашли камни. Это заставило предположить, что убийство снова совершил маньяк с Зеленой реки. Но расследование все равно буксовало.

Про подозрительный пикап, на котором уехала проститутка Амалия, вспомнили лишь через четыре года. Количество жертв «убийцы с Грин-ривер» перевалило уже за три десятка. Спецбригада, которая занималась убийствами, довольно долго пыталась «повесить» преступления на таксиста Мэлвина Фостера. Он сам позвонил в полицию, предложив свою помощь. По его словам, Фостер лично знал многих убитых девушек. Незадолго до этого звонка криминальные психологи сделали заключение, что маньяк может попытаться поучаствовать в расследовании. Поэтому Фостер стал подозреваемым номер один.

Почти год полиция пыталась привязать Фостера к убийствам. Ничего из этого не получалось, а трупы продолжали находить, несмотря на то, что Фостер находился под неусыпным контролем. Спецгруппа была вскоре расформирована, а более тридцати однотипных преступлений так и оставались нераскрытыми.

Неудачный обыск

Расследование на свой страх и риск продолжал шериф округа Кинг штата Вашингтон Дэйв Рейхарт. Он и нашел в начале 1990-го года старый рапорт патрульных, выезжавших на заявление сутенера Бобби. А потом обратил внимание, что и другие свидетели говорили о пикапе, на котором часто уезжали пропадавшие девушки. Рейхарт стал сужать круг подозреваемых. И снова все сходилось вокруг Риджуэя.

На месте работы подозреваемого — фабрике по производству красок — были получены табели рабочего времени Риджуэя. Выяснилось, что почти всегда в те дни, когда с улиц Сиэтла исчезали девушки, Риджуэй не работал.

А потом вскрылось, что его уже задерживали в 1982-м году. Сразу после первых убийств его привлекли к ответственности за приставание к проституткам. И он был в числе подозреваемых в убийствах на Грин-ривер. Однако все обвинения с Риджуэя были сняты после проверки на полиграфе. И снова полицейские отмечали его нечеловеческое самообладание. Его не могли вывести из себя хитрые вопросы полицейских, он твердо держался своей линии.

В 1980-е годы детектор лжи считался лучшим средством для поимки серийных убийц. Эффективность полиграфа в раскрытии всех тяжких преступлений оценивалась в 99.99%, а в раскрытии массовых убийств — во все 100%. Облепленный проводами и датчиками Риджуэй ответил на более чем 200 вопросов и был отпущен из полиции как невиновный. Более того, следователи, закрывшие дело, послали ему официальное письмо с извинениями.

Выходит, Риджуэй оказался психопатом, способным обмануть детектор лжи. Этот прецедент впоследствии позволил адвокатским организациям оспаривать эффективность полиграфа. Сегодня виновность или невиновность человека нельзя доказать на основании только тестирования. Следователи оставили Риджуэя в покое, и он продолжил убивать.

Преступник придумал идеальный способ, как заманить женщину к себе в фургон. Прикидываясь калекой, он неуклюже пытался затащить в кузов большую коробку. Проходящая мимо женщина сама предлагала помощь, убийца просил ее залезть в кузов, чтобы потянуть коробку с другой стороны. Этот трюк впоследствии был включен в сюжет культового фильма «Молчание ягнят».

Шериф Рейхарт добился выдачи ордера на обыск дома Риджуэя. Он был уверен, что необходимые улики они найдут в доме маньяка. Из отчетов было известно, что у жертв пропадали золотые украшения. Полицейские предполагали, что маньяк забирал их в качестве сувениров, и рассчитывали найти их у него дома. Несколько часов тщательного обыска не принесли полицейским ничего. Никаких улик в доме Риджуэя так и не нашли. А все потому, что маньяк придумал «сувенирам» оригинальное применение. Ему действительно нравилось смотреть на украшения и вспоминать об убитых им женщинах. Но из книг и фильмов Риджуэй прекрасно знал, что хранить дома такие улики никак нельзя. И он стал подбрасывать украшения женщинам на заводе, где он работал. Коллеги, надо признаться, находя подброшенные украшения, не спешили искать настоящих хозяев. А через некоторое время начинали их носить, утверждая, что это подарки. Так Риджуэй получал двойное наслаждение.

Знакомые Риджуэя позже отмечали: несмотря на то, что он был обычно скрытным и немногословным, когда речь заходила о нравственности, сильно воодушевлялся. И мог часами говорить о том, как сильно развращена страна и какое падение нравов наблюдается в обществе.

В суде он заявлял, что убивал проституток потому, что «они постоянно обманывали мужчин и требовали деньги за любовь». Но на тот момент полицейским пришлось признать, что идея с обыском не сработала. Никаких улик не нашли, и на расследовании целой серии убийств поставили окончательный крест почти на десять лет. Но самое главное, как выяснилось гораздо позже, полицейские все-таки сделали. Они взяли образцы тканей Риджуэя, из которых позже выделили его ДНК и провели сравнения. В трех случаях результаты совпали.

«Я не помню их лиц»

Позже шериф Рейхарт рассказал, что в процессе расследования убийств на Грин-ривер он даже посещал другого серийного убийцу Тэда Банди (признался в убийстве 31 девушки, арестован в 1978 году, казнен в 1989-ом). Тот, изучив материалы дела, сделал предположение, что «убийца с Грин-ривер» — некрофил и может наведываться к своим жертвам, чтобы насиловать трупы. Как выяснилось позже, Банди оказался прав. Риджуэй действительно некоторых женщин не топил в реке, а прятал в укромных местах и часто к ним «наведывался».

Последнее доказанное убийство Риджуэй совершил в 1998 году. Опять была создана спецгруппа по поимке маньяка, в которую вошел и Рейхарт. Он настоял на том, чтобы у места обнаружения тела была установлена засада: там и зафиксировали Риджуэя. Но так как тела на месте не было, он быстро оттуда ушел.

Несмотря на то, что Риджуэй был в числе подозреваемых еще в 80-х, улик против него все равно не хватало. И тут на помощь полицейским пришла наука. В 2000-м году в лаборатории университета в Сиэтле провели сравнительный анализ ДНК спермы, обнаруженной у некоторых жертв, с имевшимися в распоряжении образцами волос подозреваемых. Сравнение ДНК Риджуэя с образцами спермы в жертвах совпало почти на 100%. Убийца с Грин-ривер был арестован.

Гэри Риджуэю было предъявлено обвинение в убийстве семерых женщин (у стольких девушек удалось обнаружить остатки спермы). А это означало смертный приговор — в штате Вашингтон нет моратория на казнь. Риджуэй после предъявления обвинения пошел на сделку со следствием: он признается во всех своих убийствах, а его не казнят.

Решение прокуратуры пойти на сделку с маньяком вызвало мощную волну критики. Прокурор округа Кинг Норм Маленг был вынужден в 2005 году сделать официальное сообщение, в котором сказал: «Примерно в конце апреля 2001 года со мной связались адвокаты Риджуэя. Они сказали мне, что он готов сотрудничать и возьмет на себя ответственность за большинство убийств в списке нераскрытых. А также предоставит информацию о местах захоронений. Взамен Риджуэй просил не требовать для него смертной казни.

Моя немедленная реакция была “нет”. Я думал, как и многие из вас, что если какое-либо дело кричит о смертной казни, то надо довести его до логического конца: смертельной инъекции. Однако я понял, что это предложение имеет огромные последствия для семей жертв, для оперативной группы, для шерифа и для всего сообщества. Я давно говорил, что миссия прокуратуры округа Кинг состоит не только в том, чтобы выигрывать дела, но и в том, чтобы добиваться справедливости. Один из принципов, которым мы следовали в поисках справедливости, заключается в том, что обвинению нечестно использовать смертную казнь в качестве рычага для признания вины в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Смертная казнь является слишком мощным последствием, чтобы ее можно было использовать в качестве инструмента переговоров о признании вины. Но это дело представило другой принцип, который является основой нашей системы правосудия, — искать и знать правду. Я знал, что в этом деле много людей ждут правды. Я искал справедливости — каким должно быть наследие этого дела? Раньше я видел только лицо Гэри Риджуэя, но я начал видеть и другие лица — матерей, отцов, сестер, братьев и детей жертв. Я видел, что справедливость, которой мы могли добиться, могла вернуть домой останки близких для надлежащего захоронения. Сделка помогла бы расследовать нераскрытые дела, которые долгое время оставались в архивах. Это могло стать началом исцеления для всего нашего общества. Справедливость, которой мы могли достичь, состояла в том, чтобы раскрыть истину. Мы могли бы пойти в суд с семью эпизодами и добиться казни для Риджуэя. Но остальные так бы и остались нераскрытыми. И, в конце концов, поиск истины по-прежнему является причиной того, что у нас есть система уголовного правосудия».

Риджуэй признался в более 70 убийствах. Но полицейским удалось обнаружить доказательства (в том числе тела) лишь по 49 погибшим от его рук женщинам. «Я хотел убить как можно больше женщин, которых считал проститутками, — сказал Риджуэй в суде. — Я много убивал. Мне порой было трудно точно вспомнить, сколько именно женщин я убил. Иногда я оставлял тела в укромных местечках, чтобы потом возвращаться. Мне нравилось ездить вокруг этих мест и вспоминать о тех женщинах, которых я там оставил. Я ненавижу проституток. Я не хотел платить им за секс. Я выбирал их в качестве жертв, поскольку их легче всего “снять”, и никто не обратит на это внимания. Я также знал, что их исчезновение не скоро заметят, а может быть, вообще никогда не заметят. В большинстве случаев, когда я убивал женщин, я не знал их имен. Обычно я убивал их в тот же день, когда встречал их. Я не помню их лиц. Я убил много женщин, и я был сосредоточен исключительно на том, чтобы убивать».

Его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. В 2004 году он был помещен в одиночную камеру тюрьмы Уолла Уолла штата Вашингтон. Сейчас ему 76 лет.

