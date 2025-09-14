В Европе растет спрос на персональные бомбоубежища. Сколько стоит хороший ядерный бункер?

Большинство европейских ядерных бункеров времен Холодной войны уже не функционируют. Лишь некоторые страны, такие как Швеция, Финляндия и Швейцария, сохранили их в рабочем состоянии. Швейцария - самое безопасное место в Европе по числу бункеров, их хватит на каждого жителя страны.