В Европе растет спрос на персональные бомбоубежища. Сколько стоит хороший ядерный бункер?
Рост геополитической напряженности побуждает частных лиц по иному заботиться о своей безопасности. Например, покупать личные ядерные бункеры. Об этом пишет Euronews.
Спрос порождает предложение. Компании-поставщики бункеров появляются в таких странах, как Великобритания, Швеция, Испания, Германия и Италия.
Свой бункер - серьезная инвестиция, примерно такая же, как покупка современной студии или двухкомнатной квартиры в среднем европейском городе. Самые простые, эконом - варианты стоят от 3 до 5 тысяч евро за квадратный метр, их площадь не превышает 10 квадратных метров.
Самые дорогие, построенные и оформленные по индивидуальному заказу, обойдутся желающим в диапазоне от 170 тысяч до миллиона евро. Максимальная площадь из имеющихся на рынке бункеров - 140 квадратных метров. Их предлагает итальянская фирма Il Mio Bunker.
В Великобритании компания Burrowed LTD продает "роскошные сборные бункеры" стоимостью до 181 тысячи евро. Они оснащены герметичной дверью, электрическим обогревателем, резервуаром для пресной воды, полноценной кухней, кроватями для хранения вещей и солнечной батареей.
Немецкая компания BunkerBauer предлагает бункер площадью 9,6 м² за 79 000 евро, который, помимо видеонаблюдения, датчиков движения и инфразвуковой сигнализации, включает в себя пусковую установку для слезоточивого газа.
Все без исключения производители обещают клиентам защиту от ядерных, биологических и химических угроз.
Большинство европейских ядерных бункеров времен Холодной войны уже не функционируют. Лишь некоторые страны, такие как Швеция, Финляндия и Швейцария, сохранили их в рабочем состоянии. Швейцария - самое безопасное место в Европе по числу бункеров, их хватит на каждого жителя страны.
Тем временем, как сообщал Otkrito.lv, в Риге стали продавать спальные места в сертифицированном бомбоубежище, полностью готовом к экстренным ситуациям.