Полиция и протестующие вступили в столкновения: 110 000 человек вышли на протест против мигрантов в Лондоне

По словам полиции, попытки не дать участникам свернуть с маршрута сопровождались «недопустимым насилием»: в сотрудников летели бутылки, файеры и другие предметы, офицеров били и пинали. В итоге пострадали 26 полицейских, четверо из них серьёзно. Было задержано 25 человек, но, как отметили в полиции, «это только начало». «Мы устанавливаем личности участников беспорядков, и в ближайшие дни и недели их ждут суровые меры полиции», — заявил помощник комиссара Мэтт Твист.