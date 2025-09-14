Полиция и протестующие вступили в столкновения: 110 000 человек вышли на протест против мигрантов в Лондоне
В субботу более 100 000 демонстрантов прошли по центру Лондона с флагами Англии и Великобритании, вступая в стычки с полицией в ходе одной из крупнейших праворадикальных акций в современной истории Великобритании.
Полиция Лондона сообщила, что марш «Объедини королевство», организованный антимигрантским активистом Томми Робинсоном, собрал около 110 000 участников. Их отделили от контрдемонстрации «Встань против расизма», в которой участвовало около 5000 человек. Власти признали, что были застигнуты врасплох таким масштабом, назвав акцию «слишком большой для Уайтхолла» — широкой улицы с правительственными зданиями, где был утвержден маршрут марша.
По словам полиции, попытки не дать участникам свернуть с маршрута сопровождались «недопустимым насилием»: в сотрудников летели бутылки, файеры и другие предметы, офицеров били и пинали. В итоге пострадали 26 полицейских, четверо из них серьёзно. Было задержано 25 человек, но, как отметили в полиции, «это только начало». «Мы устанавливаем личности участников беспорядков, и в ближайшие дни и недели их ждут суровые меры полиции», — заявил помощник комиссара Мэтт Твист.
Марш стал кульминацией напряжённого лета в Британии, когда проходили акции у гостиниц, где размещались мигранты. Демонстранты несли британские «Union Jack» и английские красно-белые кресты Святого Георгия, а также американские и израильские флаги. Многие были в кепках MAGA («Make America Great Again») Дональда Трампа. Прозвучали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, некоторые плакаты призывали «отправить их домой». На акцию пришли и семьи с детьми.
«Сегодня — искра культурной революции в Великобритании, это наш момент», — заявил Робинсон, утверждая, что участники продемонстрировали «прилив патриотизма».
По видеосвязи к митингу подключился американский миллиардер Илон Маск, который уже ранее вмешивался в британскую политику в поддержку Робинсона и других ультраправых. Он призвал к смене правительства в Британии, заявив, что люди боятся свободно выражать мнение. Сам Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксели-Ленон) называет себя журналистом, разоблачающим злоупотребления государства. Крупнейшая антимигрантская партия страны Reform UK, лидирующая в опросах последних месяцев, старается дистанцироваться от него, учитывая его судимости.
«Мы хотим вернуть свою страну и свободу слова, - сказала сторонница движения Сандра Митчелл. - Они должны прекратить незаконную миграцию в нашу страну. Мы верим в Томми».
Всего в Лондоне в этот день дежурили более 1600 полицейских, в том числе 500 привлечённых из других регионов. Одновременно с двумя демонстрациями им пришлось обеспечивать порядок на футбольных матчах и концертах.
Иммиграция стала главной политической темой в Британии, вытеснив даже обсуждение слабой экономики: страна фиксирует рекордное количество заявок на убежище. В этом году через Ла-Манш на лодках уже прибыло более 28 000 мигрантов. Красно-белые английские флаги массово развешиваются на улицах и даже наносятся на дороги. Сторонники называют это проявлением национальной гордости, а антирасистские активисты — символом враждебности к иностранцам.