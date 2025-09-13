Эстония, как и Латвия, закрыла небо у восточной границы
Эстония закрыла небо вдоль восточной границы: военные усиливают наблюдение на фоне активности российских войск и украинских дронов в Ленинградской области. Запрет позволит тщательнее следить за воздушным пространством.
Ограничения на полеты в запретной зоне будут действовать в ближайшие недели ежедневно с 8 часов вечера до 7 часов утра на высоте до 6000 метров. "Мы лишь ограничиваем часть авиаактивности. На простом языке это значит, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и погранохраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, смогут продолжать работу. Мы вводим эту меру затем, чтобы у операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания. А если произойдет инцидент, проще будет увести из зоны или посадить мирные воздушные суда", - сообщил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.
Введение запретной зоны связано с необходимостью Сил обороны в ближайшие недели проводить в этом районе более детальное воздушное наблюдение, тренировочные мероприятия и более гибкую охрану воздушного пространства, при этом обеспечивая безопасность авиасообщения.
"Мы получили информацию, что воздушное пространство Петербурга было закрыто из-за атаки. Мы внимательно наблюдали за российскими самолетами и вертолетами у наших границ и усилили свои возможности наблюдения", - пояснил Валге.
Эстонские военные заявляют, что пока рано говорить о том, как долго будут действовать ограничения. Оценка угрозы со стороны Сил обороны не изменилась: для Эстонии отсутствует непосредственная и немедленная военная угроза. Однако в регионе возросла частота воздушных инцидентов, вызванная военными действиями России против Украины.