Эстония, как и Латвия, закрыла небо у восточной границы

Ограничения на полеты в запретной зоне будут действовать в ближайшие недели ежедневно с 8 часов вечера до 7 часов утра на высоте до 6000 метров. "Мы лишь ограничиваем часть авиаактивности. На простом языке это значит, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и погранохраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, смогут продолжать работу. Мы вводим эту меру затем, чтобы у операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания. А если произойдет инцидент, проще будет увести из зоны или посадить мирные воздушные суда", - сообщил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.