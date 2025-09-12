Клиенты скандалят: из-за закрытия воздушного пространства пострадал клуб парашютистов в Даугавпилсе

Активный сезон парашютизма начинается в мае и продолжается до октября. «Этим летом у нас фактически не было сезона, мы отработали только около 14 дней», — отметил руководитель клуба, добавив, что закрытие воздушного пространства означает преждевременное завершение сезона, так как ближе к октябрю погода уже не позволит совершать прыжки. Сможет ли клуб возобновить работу в следующем году, Владимиров прогнозировать не стал. Он отметил, что сейчас решается вопрос с клиентами, которые собирались прыгать в этом месяце: им будут компенсированы стоимости подарочных карт или продлен срок их действия.