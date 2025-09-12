Клиенты скандалят: из-за закрытия воздушного пространства пострадал клуб парашютистов в Даугавпилсе
В Латвии

Клиенты скандалят: из-за закрытия воздушного пространства пострадал клуб парашютистов в Даугавпилсе

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Из-за закрытия воздушного пространства на восточной границе Латвии Даугавпилсский клуб парашютистов досрочно завершает сезон. Руководство говорит о финансовых потерях, недовольстве клиентов и неопределённости будущего.

Руководитель Даугавпилсского спортивного клуба парашютистов Евгений Владимиров пояснил, что доходы клуба в основном составляют продажи подарочных карт на тандемные прыжки. Каждые выходные клуб обеспечивал от 18 до 36 таких прыжков. И в эти выходные было запланировано несколько десятков прыжков. «Клуб не живет роскошно, на эти деньги мы можем обеспечить только выживание. Подготовка спортсменов приносит лишь убытки», — сказал Владимиров.

Активный сезон парашютизма начинается в мае и продолжается до октября. «Этим летом у нас фактически не было сезона, мы отработали только около 14 дней», — отметил руководитель клуба, добавив, что закрытие воздушного пространства означает преждевременное завершение сезона, так как ближе к октябрю погода уже не позволит совершать прыжки. Сможет ли клуб возобновить работу в следующем году, Владимиров прогнозировать не стал. Он отметил, что сейчас решается вопрос с клиентами, которые собирались прыгать в этом месяце: им будут компенсированы стоимости подарочных карт или продлен срок их действия.

По словам руководителя, большинство клиентов не местные, часть приезжает даже из-за рубежа. «Не все готовы понять ситуацию, случаются скандалы, страдает репутация клуба. Плохую погоду объяснить проще, чем такие обстоятельства», — сказал Владимиров.

В то же время он выразил надежду, что клубу удастся договориться с ответственными структурами и получить разрешение на выполнение полетов.

Ранее сообщалось, что с вечера четверга до 18 сентября (с возможностью продления срока) воздушное пространство Латвии у восточной границы закрыто. На пресс-конференции министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что события среды в Польше являются прямым нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия обязана действовать соответственно. Министр отметил, что прямых угроз Латвии сейчас нет, однако превентивные меры необходимы.

Командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданc пояснил, что ограничения затронут только те летательные аппараты, которые летают на высоте до шести километров, тогда как остальные самолеты смогут пересекать эту зону.

