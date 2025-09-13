"Даже стоять негде": пассажиры требуют решений с перевозками между Вентспилсом и Кулдигой
В то время, когда на государственном уровне рассуждают о том, что необходимо сократить количество региональных автобусных рейсов и повысить цены на билеты, потому что пассажиров слишком мало, в некоторых местах ситуация совершенно противоположная.
Так, на домашней странице Вентспилсской городской думы недовольный пассажир пишет: «Прошу подумать о дополнительных рейсах или об автобусе большего размера по пятницам вечером из Вентспилса в Кулдигу, так как 5 сентября ситуация была катастрофическая. Не говоря уже о том, что даже если купить билет на сидячее место, такого места на самом деле нет. Студенты, школьники едут домой, Вентспилс приглашает молодежь из соседних волостей и городов, но не может обеспечить безопасные услуги общественного транспорта. 5 сентября несколько автобусов были переполнены. Прошу искать решения и думать о безопасности и доступности. Полный автобус уже был от автовокзала. Около десяти человек остались на остановке на проспекте Лиела, не попав домой, потому что этот последний автобус даже не остановился, так как физически не было места даже постоять».
О неудовлетворительном сообщении между этими двумя курземскими городами высказались и несколько интернет-комментаторов:
- «То же самое и в сторону Вентспилса... вечером в воскресенье все школьники не смогли попасть в автобус».
- «Часто по пятницам несколько человек примерно в 20:30–21:00 хотят поехать домой с работы, из Кулдиги в Вентспилс, но, к сожалению, последний автобус из Кулдиги в Вентспилс отправляется около 19:00. Тогда получается, что, например, мне и еще нескольким приходится оставаться на ночь в Кулдиге».
- «Это не единственная проблема. Вспомним также, что на некоторых остановках стоит контроль, который проверяет, пристегнуты ли пассажиры, и не только транспортный контроль, но и экипажи государственной полиции могут остановить автобус и проверить, пристегнуты ли пассажиры. Тогда вопрос, какова будет ситуация? И, конечно, подумайте также о качестве воздуха и температуре в автобусе, насколько это терпимо? Эту ситуацию необходимо решать немедленно».
- «Как вообще можно допустить такое, зная, что все пассажиры в транспорте обязаны пристегиваться?! Ужас».
- «По средам курсирует большой автобус, который практически пуст, а по пятницам маленький микроавтобус. Надо поменять местами!»
На это предприятие Ventspils reiss отвечает: «В пятницу, 5 сентября, вечером в направлении Кулдиги было три рейса: в 17:10 по маршруту Вентспилс–Кулдига и в 17:35 по маршруту Вентспилс–Кулдига–Скрунда, которые обслуживает Ventspils reiss, и рейс в 18:30, который обслуживает Latvijas sabiedriskais autobuss. На этом рейсе сделаны фотографии, приложенные к комментарию, и указано, что на остановке Лиела лаукума осталось около 10 пассажиров. Если проверить видеозаписи с камер наблюдения, можно увидеть, что водители автобусов на рейсах, которые обслуживает наше предприятие, приняли всех пассажиров, включая тех, кто ждал на остановке Лиела лаукума.
Чтобы улучшить возможности пассажиров передвигаться в направлении Кулдиги, в пятницу в экспериментальном порядке на одном из рейсов, которые обслуживает Ventspils reiss (или в 17:10, или в 17:35), будет назначен дополнительный автобус. Чтобы можно было следить за пассажиропотоком и оценить, на каком рейсе действительно необходим дополнительный автобус, приглашаем планировать поездки и приобретать билеты заранее, а не непосредственно перед рейсом».