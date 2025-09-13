"Даже стоять негде": пассажиры требуют решений с перевозками между Вентспилсом и Кулдигой

Так, на домашней странице Вентспилсской городской думы недовольный пассажир пишет: «Прошу подумать о дополнительных рейсах или об автобусе большего размера по пятницам вечером из Вентспилса в Кулдигу, так как 5 сентября ситуация была катастрофическая. Не говоря уже о том, что даже если купить билет на сидячее место, такого места на самом деле нет. Студенты, школьники едут домой, Вентспилс приглашает молодежь из соседних волостей и городов, но не может обеспечить безопасные услуги общественного транспорта. 5 сентября несколько автобусов были переполнены. Прошу искать решения и думать о безопасности и доступности. Полный автобус уже был от автовокзала. Около десяти человек остались на остановке на проспекте Лиела, не попав домой, потому что этот последний автобус даже не остановился, так как физически не было места даже постоять».