Тяжелая авария на Краста: пешеход в больнице в критическом состоянии

Улица Краста — один из самых загруженных дорожных участков в Риге. Чтобы перейти ее, пешеходам приходится пользоваться несколькими регулируемыми переходами, и это требует немало терпения. В месте, где был сбит мужчина, сначала нужно дождаться зеленого сигнала, чтобы пересечь пять полос движения, и делать это достаточно быстрым шагом, пока автомобилистам не зажегся зеленый свет. Далее приходится снова ждать у следующего светофора, чтобы добраться ближе к реке. По словам местных жителей, аварии здесь происходят нередко — виноваты и торопливые водители, и нетерпеливые пешеходы.