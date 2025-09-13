Тяжелая авария на Краста: пешеход в больнице в критическом состоянии
Водитель автомобиля Volvo на улице Краста сбил пешехода, который с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Несмотря на то что на улице оборудованы несколько регулируемых переходов, местные жители утверждают: ни водители, ни пешеходы не соблюдают правила безопасности.
ДТП произошло на улице Краста около девяти часов вечера. На улице уже стемнело, шел мелкий дождь. Похоже, что человека автомобиль Volvo сбил прямо на пешеходном переходе, сообщает «Degpunktā».
Почему пешеход оказался под колесами, выясняет Государственная полиция. Сейчас оценивается, у кого из участников дорожного движения в тот момент горел разрешающий сигнал светофора. Известно, что 41-летний мужчина оказался в тяжелом состоянии и с различными телесными повреждениями был доставлен в лечебное учреждение. На газоне рядом остались его вещи — одежда и бумажный пакет с бутылками.
Улица Краста — один из самых загруженных дорожных участков в Риге. Чтобы перейти ее, пешеходам приходится пользоваться несколькими регулируемыми переходами, и это требует немало терпения. В месте, где был сбит мужчина, сначала нужно дождаться зеленого сигнала, чтобы пересечь пять полос движения, и делать это достаточно быстрым шагом, пока автомобилистам не зажегся зеленый свет. Далее приходится снова ждать у следующего светофора, чтобы добраться ближе к реке. По словам местных жителей, аварии здесь происходят нередко — виноваты и торопливые водители, и нетерпеливые пешеходы.
Один из жителей, объясняя причину ДТП, сказал: «Ездят на большой скорости. Аварии практически каждый день. Тут ведь стоит светофор. Многие пытаются проскочить на желтый — в этом и проблема».
Другой местный житель отметил, что ситуации на переходе бывают разные: «Как везде. У нас привыкли: если никого нет, идут. Это глупость. Тут просто нет покоя. Нужно поставить радар — деньги ведь вернутся. Всё это до самого Mols тянется. Этот участок как гоночная трасса».
Если вы стали свидетелем происшествия, полиция просит связаться по телефону 112.