Учения "Запад-2025": военные маневры России и Беларуси, информационные операции и риски для Балтии

В своей публикации СВРБ отметила, что Россия каждый год проводит учения на разных стратегических направлениях, и учения "Запад" обычно проводятся в западной части России раз в четыре года. В отличие от стратегических учений других лет ("Восток", "Центр" и "Кавказ"), значительная часть учений "Запад" проводится во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами.