Россия и Беларусь начали активную фазу учений "Запад-2025"

В подготовленном Бюро по защите Сатверсме анализе говорится, что угроза для Латвии и НАТО, создаваемая объединенными военными учениями стратегического уровня России и Беларуси "Запад-2025", низка, однако обе страны используют учения для формирования внутриполитической и внешнеполитической стратегической коммуникации. Аналитики БЗС считают, что в этом году режим российского диктатора Владимира Путина этими учениями хочет продемонстрировать, что, несмотря на войну на Украине, Россия способна развивать и укреплять свой военный потенциал, а также реагировать на военную угрозу.