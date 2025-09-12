"Как в романе Оруэлла": наши соседи раздумывают об уголовном наказании за чтение и просмотр "вражеской пропаганды"

Адвокат бюро Levin Пауль Керес также заявил, что не видит в плане МВД ни одного положительного аспекта. «Прежде всего я не верю, что подобный запрет вообще можно эффективно обеспечить. Люди все равно будут читать то, что читают. У министерства безумный план. Вместо того чтобы реально защищать основные права человека, они занимаются такими фальшивыми темами, - сказал Керес. - И на все это вновь уйдет какая-то сумма из госбюджета, которую наверняка следовало бы потратить на что-то другое».