"Как в романе Оруэлла": наши соседи раздумывают об уголовном наказании за чтение и просмотр "вражеской пропаганды"
Эстонские адвокаты бьют тревогу: новая инициатива МВД может превратить любопытных граждан в преступников. Просмотр, например, Russia Today из любопытства или интереса к "мыслям врага" грозит уголовным наказанием наравне с настоящими террористами.
По мнению присяжных адвокатов, инициатива МВД в Эстонии, предусматривающая наказание за получение и регулярный просмотр террористической пропаганды, ставит под сомнение как правовую определенность, так и соблюдение свободы слова, пишет Rus.Postimees.
Возможность наказывать за просмотр вражеской пропаганды потребует изменения Пенитенциарного кодекса. Советник МВД Юри Влассов пояснил Postimees, что это позволило бы вмешиваться еще до того, как радикализация приведет к совершению реального теракта. Сейчас уголовно наказуемыми являются совершение теракта, его подготовка, финансирование или, например, подстрекательство к преступлению. «По сути аналогично в Пенитенциарном кодексе регулируется попытка получить доступ к детской порнографии, ее просмотр, а также производство и распространение такого контента», - отметил Влассов. На вопрос, как именно будет выглядеть надзор, советник конкретного ответа не дал: «Подробности процедур - это вопрос тактики расследования и не подлежит огласке».
Адвокат бюро Sorainen Карри Гинтер заявил, что у него возникло множество вопросов: «Какова реальная угроза, с которой мы сейчас имеем дело? Если кто-то производит незаконный контент, то, по-моему, это проблема производителя, а не зрителя. Я и сам смотрел Russia Today, чтобы понять, как мыслит враг - выходит, меня можно наказать за любопытство?»
По словам Власcова, наказание за просмотр, получение или распространение террористической пропаганды не должно касаться тех случаев, когда это делается в учебных, журналистских, художественных или научных целях, а также для профилактики терроризма и борьбы с ним.
Гинтер, однако, указал на другую проблему: даже само понятие «журналист» сегодня размыто. «А ютуберы и инстаграм-блогеры - они журналисты или нет? Где проходит эта грань? И хватит ли у полиции ресурсов, чтобы расследовать все это отдельно?»
Адвокат бюро Levin Пауль Керес также заявил, что не видит в плане МВД ни одного положительного аспекта. «Прежде всего я не верю, что подобный запрет вообще можно эффективно обеспечить. Люди все равно будут читать то, что читают. У министерства безумный план. Вместо того чтобы реально защищать основные права человека, они занимаются такими фальшивыми темами, - сказал Керес. - И на все это вновь уйдет какая-то сумма из госбюджета, которую наверняка следовало бы потратить на что-то другое».
По словам Кереса, складывается впечатление, что Эстония стремительными шагами отходит от принципов демократического государства, где уважаются права человека и основные свободы: «Подобные действия - будто из рукописи Джорджа Оруэлла, автора “1984”. Сам факт, что о таком вообще задумываются, показывает: основные права, такие как свобода мысли и свобода самовыражения, на деле ничего не значат».