Хорошая новость - осенью бензин может подешеветь

Хотя Индия сильно пострадала от тарифов, ожидается, что импорт российской нефти в Индию увеличится, поскольку многие российские нефтеперерабатывающие заводы пострадали от атак Украины, и Россия не может перерабатывать нефть во многих местах. До войны в Украине Индия получала из России менее 1 % от своих потребностей в нефти, но теперь эти поставки составляют более 40 %. "Пока Индия будет продолжать покупать дешевую российскую нефть, у других поставщиков будет избыток сырья, и это, безусловно, повлияет на цены на мировом рынке", - сказал Титовс.