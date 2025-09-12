Учителя просят отпускать их на пенсию раньше - уже с 60 лет. Минфин говорит - денег на это нет!

Педагоги предлагают разрешить им добровольно выходить на пенсию с 60 лет со стажем не менее 35 лет. Это предложение передано в Сейм и, скорее всего, будет рассмотрено в комиссии по образованию, культуре и науке. Министерство финансов уже сейчас отмечает, что финансирования на это не будет. На заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям директор департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Рудолф Калванс сослался на данные опросов Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) о проблемах повседневной работы педагогов и обратил внимание, что возможность выхода на пенсию досрочно или по выслуге лет в этом списке не упоминалась. Кроме того, в возглавляемой им школе (Сигулдской государственной гимназии) работали педагоги старше 60 лет и делали это качественно, так как у их учеников были "высшие академические достижения".