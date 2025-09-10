Исследование показало, что многие эстонцы не смогут рассчитывать на достойную пенсию. А жители Латвии?

В Латвии ситуация не лучше. Как ранее писал Otkrito.lv, опрос показал: 43% жителей Латвии не чувствуют уверенности своем финансовом будущем на пенсии. Сомневается в будущем каждый третий молодой человек и более половины жителей в возрасте от 30 до 59 лет. Среди людей старшего возраста, часть из которых уже получает пенсию, в своей финансовой стабильности не уверены 24% респондeнтов.