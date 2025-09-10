Исследование показало, что многие эстонцы не смогут рассчитывать на достойную пенсию. А жители Латвии?
Согласно недавнему исследованию SEB, 20 процентов людей в Эстонии считают, что для достойной пенсии достаточно откладывать всего пять процентов дохода. Однако, по мнению экспертов, этого может оказаться недостаточно для финансовой стабильности в старости.
В Эстонии первая и вторая пенсионные ступени в среднем обеспечивают лишь около половины дохода, который был у человека до выхода на пенсию. Чтобы сохранить привычный уровень жизни и финансовую стабильность в пожилом возрасте, самым простым шагом может стать инвестиции в третью пенсионную систему.
Согласно данным исследования SEB, 35 процентов жителей Эстонии считают, что для достойной пенсии нужно ежемесячно откладывать от шести до десяти процентов дохода. При этом 22 процента уверены, что достаточно откладывать всего лишь пять процентов.
«На итоговую сумму пенсии влияют как длительность накопления, так и размер откладываемых средств. Но пять процентов – это, безусловно, не тот уровень сбережений, который позволит в будущем поддерживать привычный образ жизни», – комментируют эксперты.
«Готовиться к пенсии можно по-разному: вкладываться, например, в недвижимость или лес, пенсионные фонды – не единственный путь. Но если рассчитывать только на государственную пенсию, для этих людей сокращение доходов при выходе на пенсию может оказаться неприятным и неожиданным сюрпризом», – отмечают специалисты.
В Латвии ситуация не лучше. Как ранее писал Otkrito.lv, опрос показал: 43% жителей Латвии не чувствуют уверенности своем финансовом будущем на пенсии. Сомневается в будущем каждый третий молодой человек и более половины жителей в возрасте от 30 до 59 лет. Среди людей старшего возраста, часть из которых уже получает пенсию, в своей финансовой стабильности не уверены 24% респондeнтов.