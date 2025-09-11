"У меня зудит кожа, ожоги, слезятся глаза": в Латвии проверяют готовность к химической атаке

После недавних атак дронов в Польше вопрос о том, зачем нужны такие тренировки, уже не возникает. Чтобы отличить реальные происшествия от учений, жителям рекомендуют использовать сайт или приложение «112». «Людей призывают скачивать приложение. Если нужно сообщить информацию, у нас есть разные инструменты — от сирен до Cell Broadcast. Мир сходит с ума, и мы это видим не только по военным конфликтам у соседей, но и по природным и техногенным катастрофам», — отметил заместитель начальника ГПСС Иварс Накуртс.