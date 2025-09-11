"У меня зудит кожа, ожоги, слезятся глаза": в Латвии проверяют готовность к химической атаке
В Риге проходят международные учения гражданской защиты ЕС — спасатели и медики разыгрывают сценарии химической катастрофы и отрабатывают взаимодействие служб, чтобы быть готовыми к реальным угрозам.
В рамках практических заданий участники ликвидировали утечку химических веществ и развернули полевой госпиталь. Незнающему человеку трудно было бы понять, что это лишь учения: всё выглядело так, словно произошло настоящее отравление токсичными веществами. У каждого «пострадавшего» — своя реакция: одному стало плохо, другой впал в истерику, сообщает LSM.lv. «У меня зудит кожа, ожоги, слезятся глаза», — рассказала участница учений.
Возле больницы Гайльэзерс был развёрнут мобильный госпиталь. «Чтобы можно было сортировать пострадавших, проводить дезактивацию, отправлять домой тех, кто не отравился. Такие учения важны, потому что они позволяют проверить взаимодействие служб и работу больницы. А поскольку это международные учения, мы проверяем и межгосударственное сотрудничество», — пояснил координатор учений Янис Сеньканс.
После недавних атак дронов в Польше вопрос о том, зачем нужны такие тренировки, уже не возникает. Чтобы отличить реальные происшествия от учений, жителям рекомендуют использовать сайт или приложение «112». «Людей призывают скачивать приложение. Если нужно сообщить информацию, у нас есть разные инструменты — от сирен до Cell Broadcast. Мир сходит с ума, и мы это видим не только по военным конфликтам у соседей, но и по природным и техногенным катастрофам», — отметил заместитель начальника ГПСС Иварс Накуртс.
Учения международные: вместе с латвийскими спасателями тренируются команды и из других стран ЕС. «Нужно быть готовыми к химическим, биологическим и радиационным угрозам. И для служб это особенно важно: чем реже сталкиваешься, тем больше нужно тренировать навыки», — добавил Накуртс.
Учения в Риге, Марупе и Саласпилсе продолжатся и в пятницу. Жителей просят спокойно относиться к работе оперативных служб.