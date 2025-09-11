"Просто оказалась не в то время не в том месте": 23-летнюю британку в Дубае приговорили к пожизненному заключению
Британская студентка Миа О’Брайен получила пожизненный срок в Дубае после обнаружения наркотиков в квартире ее знакомого. Теперь она отбывает наказание в печально известной тюрьме "Аль-Ауэр", сравниваемой с печально известным Алькатрасом.
Молодая студентка-юрист получила пожизненное заключение в печально известной дубайской тюрьме, где нередки изнасилования, крайне ограничен контакт с близкими и почти отсутствует медицинская помощь. По словам матери осужденной, её дочь просто оказалась «не в то время и не в том месте» — и теперь ее жизнь превратилась в настоящий ад.
23-летняя Миа О’Брайен предстала перед судом в Дубае, который часто называют «золотой метрополией», после того как во время обыска в квартире её друга полиция обнаружила 50 граммов кокаина стоимостью около 3400 евро. Арестованная Миа утверждала, что ничего не знала о наркотиках, однако суд всё равно признал её виновной. Девушке назначили пожизненный срок, что по законам Дубая означает 25 лет лишения свободы. Кроме того, был назначен крупный денежный штраф, сообщает New York Post.
Тюрьма, где Миа должна отбывать наказание, — это печально известная дубайская центральная тюрьма Аль-Ауэр, которую сравнивают с американским Алькатрасом. Здесь почти нет медицинской помощи, крайне низкое качество пищи, а общение с родственниками строго ограничено и полностью контролируется. Условия содержания неоднократно привлекали внимание правозащитников: насилие, унижения и халатность в медицинской сфере. Миа делит камеру ещё с шестью женщинами и спит на тонком матрасе прямо на полу.
Мать девушки описывает ее положение как настоящий ад, подчеркивая, что Миа всегда была законопослушной и никогда раньше не имела проблем с законом. По ее словам, дочь просто оказалась «не в том месте в неподходящий момент» — она пришла в гости к другу и его подруге именно в момент полицейского обыска. Это событие стало тяжелым испытанием для всей семьи. Мать назвала произошедшее «глупой ошибкой» и добавила, что дочь всегда мечтала о карьере в юриспруденции. Арест и приговор нанесли семье не только огромный эмоциональный удар, но и серьезные материальные трудности.
«В суде она заявила, что невиновна, но в этой стране судебная система несправедлива — ее доводы даже не были приняты во внимание, и ее признали виновной. Мы потрясены этим решением», — сказала мать девушки, добавив, что весь процесс проходил на арабском языке.
«Миа не понимает арабский, она вообще ничего не поняла — как такое возможно?» — недоумевает женщина. Она начала сбор средств, чтобы покрыть расходы на адвоката, поездки и свидания с дочерью. Женщина надеется, что финансовая поддержка поможет защитить права Мии и позволит семье чаще ее навещать. Несмотря на тяжелые обстоятельства, мать старается поддерживать дух дочери, внушая ей, что нельзя терять веру в справедливость.
В Дубае действует нулевая терпимость к преступлениям, связанным с наркотиками. В ОАЭ одни из самых строгих в мире законов в этой сфере, и за подобные нарушения назначают суровые наказания — включая длительные тюремные сроки и крупные штрафы.