"Просто оказалась не в то время не в том месте": 23-летнюю британку в Дубае приговорили к пожизненному заключению

Мать девушки описывает ее положение как настоящий ад, подчеркивая, что Миа всегда была законопослушной и никогда раньше не имела проблем с законом. По ее словам, дочь просто оказалась «не в том месте в неподходящий момент» — она пришла в гости к другу и его подруге именно в момент полицейского обыска. Это событие стало тяжелым испытанием для всей семьи. Мать назвала произошедшее «глупой ошибкой» и добавила, что дочь всегда мечтала о карьере в юриспруденции. Арест и приговор нанесли семье не только огромный эмоциональный удар, но и серьезные материальные трудности.