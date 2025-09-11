Лукашенко 5 часов общался с представителем Трампа - в итоге сняты некоторые санкции и освобождены политзаключенные

Встреча продлилась около пяти часов. Белорусский политик предложил Коулу «глобальную сделку» по политзаключенным. «Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. <…> Если Дональду интересно, мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку», — заявил Лукашенко.