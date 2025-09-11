Лукашенко 5 часов общался с представителем Трампа - в итоге сняты некоторые санкции и освобождены политзаключенные
Александр Лукашенко в Минске провел встречу с представителем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Встреча продлилась около пяти часов. Белорусский политик предложил Коулу «глобальную сделку» по политзаключенным. «Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. <…> Если Дональду интересно, мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку», — заявил Лукашенко.
В это же время посольство США в Вильнюсе сообщило, что на свободу из белорусских тюрем и колоний вышли 52 политзаключенных разных национальностей. Сейчас они направляются в Литву.
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, среди освобожденных — шесть граждан Литвы и другие иностранцы, а также «деятели оппозиции, журналисты, участники акций протеста». В частности, на свободу вышли экс-кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич, основатель канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик и философ Владимир Мацкевич.
Тема политзаключенных — не единственная, которая поднималась на встрече Лукашенко с представителем Трампа. В частности, Коул заявил, что США снимают санкции с авиакомпании «Белавиа», а также рассматривают возможность возвращения своего посольства в Минск.
Помимо этого, Коул передал Лукашенко письмо от президента США. В нем Трамп и его жена Мелания поздравили белорусского политика с днем рождения, а также победой теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open в Нью-Йорке. «С надеждой на грядущий год, мы молимся о вашем здоровье и благополучии, а также о дальнейшем прогрессе в достижении наших общих целей от имени народов Соединенных Штатов и Беларуси», — написал президент США и его супруга.