Ребенок может лечиться под присмотром родителей до пяти дней: новые правила в школах вызывают путаницу
Согласно новому алгоритму, разработанному Министерством здравоохранения, если у ребёнка детсадовского или школьного возраста лёгкое сезонное заболевание — например, насморк или кашель, — он может лечиться дома под присмотром родителей до пяти дней без обращения к семейному врачу. Однако, как отмечает директор Юрмальской государственной гимназии Иева Таранда, хорошие намерения министерства — разгрузить педагогов и врачей от бумажной работы — на практике не принесли ожидаемых результатов.
Как сообщают 360TV Ziņas, теперь после кратковременного отсутствия до пяти дней справка от врача для возвращения в школу или детский сад не требуется. Но в образовательных учреждениях это вызывает замешательство: как правильно трактовать отсутствие ребёнка? «Нужно понимать, что учитель — не просто ставящий оценки и галочки. Для него важно, освоил ли ученик материал», — поясняет Таранда. По её словам, каждый класс — особенный коллектив: есть дети, за которых можно не переживать — они действительно используют эти пять дней для выздоровления. Но бывают случаи, когда отсутствие ребёнка указывает на психосоматические симптомы, семейные трудности или используется, например, для поездки с родителями во время учебного года.
«Поэтому тревога из-за отсутствия детей в школе не уменьшается», — добавляет она.
По мнению Таранды, контроль ситуации во многом остаётся в руках классных руководителей. Сами учителя Юрмальской гимназии отвечают по-разному:
- «В целом я доверяю родителям своих учеников. Но у меня есть несколько симулянтов, которые слишком часто наведываются к школьной медсестре. И это всё время одни и те же дети».
- «Меня как классного руководителя больше волнует вопрос, как правильно заполнить e-klase (электронный дневник)...»
- «На мой взгляд, в начальной школе достаточно информации от родителей, если ребёнок отсутствует до пяти дней. В особых случаях можно подключить социального педагога», — считают в школе.
Но даже при общей договорённости остаётся место для разных интерпретаций. Кроме того, новая система может привести к тому, что родители начнут отправлять в школу или детсад детей, не до конца выздоровевших. «Это уже вопрос общественной ответственности и морали, но практика показывает, что стандарты у всех разные. Мы, если чувствуем, что ребёнок нездоров, отправляем его домой — тут даже нет дискуссий. И я считаю очень важным, чтобы родители тоже относились к этому ответственнее. Если нужно, ребёнка надо вести к врачу и справку передавать и классному руководителю, и медсестре», — подчёркивает Таранда.
По её мнению, главная проблема латвийского образования — стремление перенимать элементы систем других стран, которые далеко не всегда подходят для нашей ситуации. «Мы постоянно пробуем разные модели, забывая о самых насущных проблемах здесь, у нас», — резюмирует Таранда.