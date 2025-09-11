Ребенок может лечиться под присмотром родителей до пяти дней: новые правила в школах вызывают путаницу

Как сообщают 360TV Ziņas, теперь после кратковременного отсутствия до пяти дней справка от врача для возвращения в школу или детский сад не требуется. Но в образовательных учреждениях это вызывает замешательство: как правильно трактовать отсутствие ребёнка? «Нужно понимать, что учитель — не просто ставящий оценки и галочки. Для него важно, освоил ли ученик материал», — поясняет Таранда. По её словам, каждый класс — особенный коллектив: есть дети, за которых можно не переживать — они действительно используют эти пять дней для выздоровления. Но бывают случаи, когда отсутствие ребёнка указывает на психосоматические симптомы, семейные трудности или используется, например, для поездки с родителями во время учебного года.