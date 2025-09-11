Кредиты на покупки растут: что делать, если выплаты становятся непосильными
Кредит может стать ценным подспорьем и при крупной покупке, и на случай непредвиденных обстоятельств, однако с самого начала важно убедиться в том, что вы сможете его выплатить. Заметив первые признаки трудностей, нужно действовать незамедлительно, при этом проблему важно распознать своевременно, отмечают эксперты.
Согласно последним данным Банка Латвии, сумма выданных домохозяйствам в этом году кредитов на покупку потребительских товаров неуклонно растет. В январе она составила 19,61 млн евро, а в июле - уже 32,45 млн евро. Это также больше, чем в те же месяцы прошлого года: в январе - 19,52 млн евро, а в июле - 29,06 млн евро. Такие показатели означают, что домохозяйства все чаще используют кредит как инструмент для реализации своих планов. Но что делать, если с его выплатой не все складывается так, как ожидалось?
В первую очередь важно четко определить, каково ваше текущее финансовое положение. В повседневной спешке легко потерять ясное понимание, сколько именно еще предстоит выплатить - иногда люди имеют об этом лишь приблизительное представление. Такой подход нужно менять, так как он может создать иллюзию, что ситуация не так серьезна, как на самом деле.
Начать можно с составления полного списка обязательств - взять листок бумаги, открыть блокнот или таблицу Excel и в зависимости от ситуации перечислить все кредиты, кредитные карты, неоплаченные счета и займы. Точно запишите первоначальную сумму и остаток, процентную ставку и размер ежемесячного платежа, а также даты платежей.
Когда это сделано, в перечень нужно включить также ежемесячные обязательные расходы, например, коммунальные платежи, аренду, расходы на продукты и транспорт, плату за детский сад, кружки и так далее. Это даст представление о том, какая сумма остается на выплату долгов и как быстро ты сможешь их погасить. Также рекомендуется создать раздел для других расходов, например, на здоровье и развлечения. Чем подробнее будет список, тем легче будет решить, как действовать дальше.
Как заметить, что грозят неприятности?
Если долги не уменьшаются или даже растут, ты живешь от зарплаты до зарплаты и не имеешь накоплений, постоянно снова занимаешь, чтобы погасить другие долги, или же уклоняешься от платежей, то это одни из главных признаков того, что кредитов слишком много или их сумма слишком велика. На проблему может указывать также наличие нескольких кредитных карт, лимит которых достиг максимума, и неспособность отслеживать общий размер долгов.
Хорошим способом оценить свои возможности выплачивать кредит, которым можно воспользоваться еще до его оформления, является соотношение долгов и доходов (DTI). Оно рассчитывается путем деления суммы ежемесячных платежей по долгам (например, минимальных платежей по кредитной карте, автокредиту, студенческому займу, ипотеке) на ежемесячный брутто-доход, то есть доход до уплаты налогов, и умножения на 100. Например, если доход составляет 1500 евро, а выплаты по долгам - 850 евро, то 850 нужно разделить на 1500 и умножить на 100. В данном случае результат составит 56,7 %.
О безопасном уровне говорит результат до 36 %, а если он составляет от 36 % до 42 %, то стоит задуматься о новой стратегии погашения долгов. Если же результат выше 43 %, это означает, что управлять долгом становится сложно, а при превышении 50 % ситуация оценивается как рискованная и требует срочных решений.
Не секрет, что финансовая нестабильность и долги вызывают стресс и негативно влияют на здоровье, и это тоже может служить предупреждением, подтверждают ученые. Более того, эмоциональное напряжение может привести к еще большим тратам из-за стрессовых покупок. Об этом может свидетельствовать внезапное желание в моменты тревоги из-за долгов или денег купить что-то, не связанное с реальными потребностями. Такие покупки часто носят импульсивный характер. Они дают кратковременное облегчение, однако вскоре оно сменяется чувством вины, а финансовое давление возрастает еще больше. Как правило, такие покупки совершаются в кредит, поэтому формируется замкнутый круг: стресс из-за долгов приводит к покупкам, за которыми следует чувство вины, а это еще больше усиливает стресс.
Если мысли о выплате долгов мешают уснуть или ты скрываешь свои обязательства от близких и друзей, самое время действовать.
Действуй: свяжись с банком или кредитором
"Заметив первые признаки, указывающие на трудности с выполнением обязательств, не тяни и свяжись со своим кредитным учреждением", - призывают в латвийском филиале Bigbank. Как отмечают в банке, часто возможно договориться о корректировке графика платежей или о "кредитных каникулах".
В банке подчеркивают: обычно, если своевременно не искать помощи, ситуация только ухудшается. "Мы заметили тенденцию, что в случае трудностей люди начинают избегать кредитных учреждений, однако это лишь усугубляет проблему. Обращение в банк - это ответственный шаг, который для многих требует мужества, но он действительно может помочь решить проблему", - говорят эксперты.
Следует также отметить, что растет объем кредитов, выданных потребительскими, то есть небанковскими кредиторами - об этом свидетельствует опубликованный в мае обзор Центра защиты прав потребителей. В прошлом году в этом сегменте было заключено более миллиона новых договоров, объем новых кредитов составил более 811 млн евро, что по сравнению с 2023 годом увеличило общую сумму на 9,08 %. В Bigbank отмечают, что такая тенденция может быть опасной. Краткосрочные кредиты, которые особенно легко доступны, могут способствовать чрезмерному заимствованию и увеличивать число людей, сталкивающихся с трудностями при погашении своих долгов. Процентные ставки в небанковском секторе часто выше, что также означает более высокие общие расходы для заемщика.
Определи приоритеты
Раздели обязательства по приоритетам. Скорее всего, оплатить все одновременно не удастся, поэтому нужно расставить обязательства по важности. На первое место поставь кредиты с самыми высокими процентными ставками - чаще всего это кредитные карты или "быстрые кредиты", если такие есть.
Также в приоритете должны быть платежи, просрочка которых может вызвать нежелательные и быстрые последствия, в том числе коммунальные платежи и арендная плата.
Веди учет расходов
Пересмотри свои повседневные траты. Часто к перерасходу ведут вроде бы мелочи - частые приемы пищи вне дома, спонтанные покупки, которые кажутся незначительными, и не только. Выбери одну неделю и записывай каждый потраченный евро, чтобы увидеть, куда уходят деньги.
Далее составь бюджет на следующий месяц. Определи конкретные лимиты расходов, например: 300 евро на продукты, 100 евро на развлечения и так далее. Средства, которые останутся после расходов, направь на погашение обязательств.
Не исключено, что, если ограничить импульсивные покупки, уже за месяц удастся найти несколько десятков или даже сотен евро для погашения долгов. Отличным помощником в этом могут быть мобильные приложения, которые позволяют разумнее планировать расходы и организовывать свой бюджет.
Рассмотри рефинансирование и объединение кредитов
Если у тебя имеются кредитные обязательства перед несколькими кредиторами, их можно объединить в один платеж. Это позволит перевести имеющиеся обязательства в одно кредитное учреждение, что поможет снизить процентную ставку и общий ежемесячный платеж. Кроме того, планировать финансы станет проще, так как больше не придется следить за разными счетами, остатками кредитов и сроками.
Прежде чем пойти на такой шаг, внимательно изучи все предложения и просчитай конечные расходы. Иногда более длительный срок погашения означает, что общие затраты будут выше, даже если ежемесячный платеж уменьшится. В то же время, если в данный момент сложно покрывать все платежи, это может стать хорошим решением, чтобы получить передышку и избежать просрочек. При рассмотрении вопроса о рефинансировании и объединении кредитов рекомендуется обратиться в кредитное учреждение, записаться на консультацию и обсудить возможные варианты. Также, прежде чем принимать окончательное решение, сравните годовые процентные ставки.
Важно не оставаться одному и не терять силы воли
Приступая к упорядочиванию обязательств, важно иметь мотивацию, и существует несколько стратегий, которые могут ее укрепить. Одна из них - "метод снежного кома", который предполагает, что сначала погашаются самые маленькие долги. Такой подход позволит постепенно видеть прогресс, что в свою очередь повысит мотивацию.
Вторая стратегия - "метод лавины". В этом случае в первую очередь погашаются долги с самыми высокими процентными ставками. Это приведет к экономии, а сама возможность сократить расходы также может побудить к действию. Оба подхода могут быть эффективными - это подтверждено исследованиями. Нужно лишь найти наиболее подходящий для себя.
Независимо от того, какой метод выбран, они, по сути, предполагают, что по обязательствам должны выполняться все минимальные платежи. Больше средств нужно направлять на те долги, которые мы хотим погасить быстрее. А как только один долг погашен, разницу в платежах нужно использовать не на повседневные расходы, а для погашения других оставшихся обязательств.
Не менее важно не оставаться в этой ситуации одному - финансовые трудности часто вызывают стыд или страх говорить о них, однако изоляция лишь усиливает стресс. Разговор с семьей или хорошими друзьями может помочь эмоционально, а иногда и практически (например, идеями или временной поддержкой). Если стресс и тревога становятся слишком сильными, стоит обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы получить профессиональную помощь, как управлять стрессом. В Латвии по направлению врача доступны десять бесплатных консультаций психолога. Поддержка окружающих помогает сохранить более ясный взгляд и принимать более рациональные финансовые решения в будущем.
Создавай финансовую "подушку безопасности"
После того как обязательства упорядочены или, по крайней мере, стабилизированы, следующим шагом должно стать создание сбережений. Подушка безопасности в будущем поможет избежать ситуаций, когда приходится "затягивать пояс" и брать для внезапных расходов кредит или хотя бы уменьшит его сумму.
Чтобы создать сбережения на непредвиденные случаи, необязательно начинать с больших сумм. Достаточно ежемесячно откладывать на отдельный сберегательный счет от 10 до 20 евро - привычка важнее суммы. Со временем накопления можно увеличить до суммы, равной расходам за три-шесть месяцев. Эти средства могут стать важной поддержкой в непредвиденных ситуациях - при потере работы, проблемах со здоровьем или необходимости крупных покупок.
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, при заимствовании всегда нужно убедиться в своей способности выплатить кредит. Ответственное планирование, продуманный бюджет и своевременные действия помогут избежать лишнего стресса и сохранить финансовую безопасность.