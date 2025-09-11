Кредиты на покупки растут: что делать, если выплаты становятся непосильными

Не секрет, что финансовая нестабильность и долги вызывают стресс и негативно влияют на здоровье, и это тоже может служить предупреждением, подтверждают ученые. Более того, эмоциональное напряжение может привести к еще большим тратам из-за стрессовых покупок. Об этом может свидетельствовать внезапное желание в моменты тревоги из-за долгов или денег купить что-то, не связанное с реальными потребностями. Такие покупки часто носят импульсивный характер. Они дают кратковременное облегчение, однако вскоре оно сменяется чувством вины, а финансовое давление возрастает еще больше. Как правило, такие покупки совершаются в кредит, поэтому формируется замкнутый круг: стресс из-за долгов приводит к покупкам, за которыми следует чувство вины, а это еще больше усиливает стресс.