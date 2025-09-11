Латвийская молодежь неожиданно стала интересоваться работой в силовых структурах
Академия внутренней безопасности (Iekšējās drošības akadēmija - IDA) в 2025/2026 учебном году приняла пока рекордное число студентов – 491. Это на 148 больше, чем при первом наборе в 2023 году, когда обучение начали 343 студента.
По мнению Министерства внутренних дел, этот рост подтверждает растущий интерес общества к сфере внутренней безопасности и карьерным возможностям в системе внутренних дел. В целом к началу нового учебного года в IDA уже учатся около 1200 студентов.
В этом году наибольший интерес был к программе короткого цикла профессионального высшего образования «Полицейская работа» в Колледже государственной полиции, куда зачислен 201 студент на дневное обучение и 38 студентов на заочное, а также к бакалаврской программе Латвийского университета «Досудебное расследование», где обучение начинают 112 новых студентов. Востребованной была также магистерская программа Латвийского университета «Управление обществом» в подпрограмме «Управление правоохранительными органами, исполнением уголовных наказаний и службами спасения», где будут учиться 28 специалистов.
В то же время в Рижском университете имени Страдиня по профессиональной бакалаврской программе «Полицейская работа» будут учиться 72 студента, а по магистерской программе «Защита экономической безопасности» – 18. Профессиональную магистерскую программу Латвийского университета «Досудебное расследование» в этом году выбрали 22 студента.
IDA – это созданный в 2022 году консорциум высшего образования, который объединяет Латвийский университет, Рижский университет имени Страдиня, Колледж государственной полиции и Министерство внутренних дел. Его цель – по единой системе готовить новое поколение специалистов в области безопасности. Учёба в IDA началась 1 сентября 2023 года.
В настоящее время IDA реализует шесть учебных программ, разработанных при сотрудничестве с правоохранительными учреждениями, обеспечивая практические и востребованные на рынке труда навыки.
Выпускники работают в Государственной полиции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Управлении налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов, Управлении мест заключения, Государственной пожарно-спасательной службе, Пограничной охране, Прокуратуре Латвийской Республики и в других государственных институциях.