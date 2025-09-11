Латвийская молодежь неожиданно стала интересоваться работой в силовых структурах

В этом году наибольший интерес был к программе короткого цикла профессионального высшего образования «Полицейская работа» в Колледже государственной полиции, куда зачислен 201 студент на дневное обучение и 38 студентов на заочное, а также к бакалаврской программе Латвийского университета «Досудебное расследование», где обучение начинают 112 новых студентов. Востребованной была также магистерская программа Латвийского университета «Управление обществом» в подпрограмме «Управление правоохранительными органами, исполнением уголовных наказаний и службами спасения», где будут учиться 28 специалистов.