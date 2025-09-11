Мнение: обязательный призыв женщин в армию сейчас не нужен, но в будущем может потребоваться

По словам Илзе Индриксоне, важнее сосредоточиться на практических шагах — улучшении условий для тех женщин, которые уже добровольно служат. «Министр из “Прогрессивных” все же выдвинул этот вопрос в предвыборной атмосфере, причем далее в его заявлении следуют слова о том, что нужно обеспечить соответствующее снаряжение и для женщин — надлежащие условия. У нас сейчас добровольно на службе находятся и женщины. Разве им это не обеспечено? Тогда нужно срочно браться за работу, и этим женщинам обязаны предоставить соответствующую форму, надлежащее снаряжение и соответствующие условия», — сказала Индриксоне.