Мнение: обязательный призыв женщин в армию сейчас не нужен, но в будущем может потребоваться
Дискуссия о введении с 2028 года обязательного военного призыва для женщин в Латвии, предложенная министром обороны, вызвала критику со стороны депутата Сейма, главы правления Национального объединения и бывшего министра экономики Илзе Индриксоне. В эфире передачи "Ziņu TOP" она подчеркнула, что вопрос подан в предвыборной риторике и не является актуальным.
По словам Илзе Индриксоне, важнее сосредоточиться на практических шагах — улучшении условий для тех женщин, которые уже добровольно служат. «Министр из “Прогрессивных” все же выдвинул этот вопрос в предвыборной атмосфере, причем далее в его заявлении следуют слова о том, что нужно обеспечить соответствующее снаряжение и для женщин — надлежащие условия. У нас сейчас добровольно на службе находятся и женщины. Разве им это не обеспечено? Тогда нужно срочно браться за работу, и этим женщинам обязаны предоставить соответствующую форму, надлежащее снаряжение и соответствующие условия», — сказала Индриксоне.
Она напомнила, что в школах уже внедряется предмет «защита государства», который является первым шагом в подготовке молодежи. «Это является основой для того, чтобы и девушки, и юноши могли получить представление о сфере государственной обороны», — отметила депутат, добавив, что следует учитывать также тех школьников, которые учатся удаленно и пока лишены этой возможности.
Индриксоне не исключила, что в будущем вопрос о призыве женщин может встать, если резко сократится количество юношей призывного возраста: «Я не возражаю, что в будущем это может быть необходимо как решение, но сейчас мы не ограничиваем возможности женщин пойти служить. Это самое важное. У нас очень много дам идут, и, на мой взгляд, это достойно похвалы».
Однако сейчас, по ее словам, это не приоритет. «Я думаю, что сейчас это не тот вопрос, который Министерство обороны должно выдвигать как приоритет. На мой взгляд, есть много других вопросов, которые срочно нужно решать и улучшать, а также совершенствовать уже существующие условия и возможности службы», — заявила депутат.
Индриксон отметила, что в нынешней ситуации продвижение такой идеи будет означать лишь напрасную трату ресурсов: «Я не думаю, что сейчас подходящее время тратить ресурсы на обеспечение обязательного призыва женщин».