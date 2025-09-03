Латвийских женщин готовят к военной службе - это планируют сделать обязательным

Закон о Службе государственной обороны Сейм принял 5 апреля 2023 года. Он устанавливает обязанность служить в СГО каждому гражданину Латвии-мужчине в течение года после достижения 18 лет или, если гражданин продолжает обучение в основной или средней школе, — в течение года после её окончания, но не позднее 24 лет. Одновременно предусмотрено, что добровольно служить в СГО могут граждане Латвии — как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.