Латвийских женщин готовят к военной службе - это планируют сделать обязательным
Министерство обороны (МО) уже в следующем году сделает новые шаги, чтобы к 2028 году ввести обязательный призыв женщин в Службу государственной обороны (СГО), заявил в интервью Delfi TV министр обороны Андрис Спрудс.
Андрис Спрудс отметил, что обязательное привлечение женщин к службе в СГО по-прежнему является актуальным вопросом, так как для него как министра обороны и для его партии «Прогрессивные» тема гендерного равенства и совместной ответственности очень важна.
«Мы видим, что в обучении государственной обороне участвуют и юноши, и девушки, и это введено во всех школах. Соответственно, вопрос о равенстве полов и привлечении обоих полов к службе в СГО остаётся актуальным», — подчеркнул министр.
По его словам, в следующем году планируется сделать следующие шаги для обеспечения обязательного призыва женщин в СГО. Для этого необходимо реализовать две вещи:
- Обеспечить обоим полам подходящее снаряжение, включая форму, которая уже в следующем году будет поставлена служащим в армии женщинам.
- Подготовить инфраструктуру, чтобы служба была качественной.
Следующим шагом станет конкретное предложение о том, чтобы начиная с 2028 года СГО распространялась как на мужчин, так и на женщин, подчеркнул министр. При этом он признал, что по этому вопросу нужно продолжать дискуссию с обществом, так как требуется его поддержка.
Спрудс сообщил, что обсуждения по поводу призыва женщин в СГО уже велись с коалиционными партнёрами и будут продолжены. По его словам, партнёры отнеслись к этому вопросу открыто, но разговор необходимо продолжать.
Комментируя то, что в этом году в Военной полиции начато 191 административное дело о неявке призывников СГО на медицинское обследование без уважительной причины или о незавершении обследования, Спрудс отметил, что МО по-прежнему делает акцент на принципе добровольности, и число добровольцев продолжает расти. В то же время в министерстве продолжаются дискуссии о возможном ужесточении наказаний. Если уклонение от проверок и службы станет систематическим и ужесточение наказаний даст эффект, министерство готово двигаться вперёд, пояснил Спрудс.
К СГО присоединились 757 юношей и девушек (19.07.25)
19 июля к Службе государственной обороны присоединились 757 юношей и девушек со всей Латвии.
Сейчас готовятся поправки к закону о СГО, чтобы усовершенствовать службу, в том числе возможны дискуссии об увеличении административных штрафов, а возможно, и о введении уголовной ответственности. Однако министр подчеркнул, что спешить с этим пока не хотят, так как требуется более тщательный анализ.
Закон о Службе государственной обороны Сейм принял 5 апреля 2023 года. Он устанавливает обязанность служить в СГО каждому гражданину Латвии-мужчине в течение года после достижения 18 лет или, если гражданин продолжает обучение в основной или средней школе, — в течение года после её окончания, но не позднее 24 лет. Одновременно предусмотрено, что добровольно служить в СГО могут граждане Латвии — как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.
При необходимости недостающих призывников в возрасте от 18 до 19 лет отбирают по принципу случайного выбора.
СГО включает военную службу и альтернативную (гражданскую) службу. Для тех, кто по убеждениям совести или религии не может проходить военную службу, предусмотрена замена на альтернативную, которая длится 11 месяцев в подведомственных учреждениях МО.
На СГО отправились первые призванные в обязательном порядке молодые люди (19.07.24)
19 июля на военной базе в Кадаге на Службу государственной обороны были отправлены солдаты июльского призыва 2024 года, среди которых ...
Командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Каспар Пуданс уже этой весной в интервью агентству LETA признал, что, возможно, в какой-то момент придётся вернуться к вопросу об обязательном призыве женщин в СГО. НВС движутся к достижению планового показателя — ежегодно обучать 4000 военнослужащих СГО.
Согласно приказу министра обороны, первая случайная выборка недостающих призывников состоялась 26 ноября 2024 года.