В ЕС пересчитали медсестер и медбратьев. Выяснилось, что латвийские медработники сильно отличаются от европейских

Согласно новому исследованию Eurostat, самое большое количество медсестёр на душу населения в Ирландии. Здесь на 100 000 жителей приходится 1 366 практикующих медсестер.

Образовался дефицит

Как пишет Euronews, по данным исследования Eurofound, здравоохранение и социальное обслуживание - сферы  ЕС с наиболее очевидным структурным дефицитом рабочей силы. В 2023 году в ЕС насчитывалось около 3,7 миллиона практикующих медсестер и 172 000 акушеров.

Самое большое количество медсестёр на душу населения в Ирландии. Здесь на 100 000 жителей приходится 1 366 практикующих медсестер. На втором месте Финляндия (1 267 медсестер на каждые 100 000 человек), на третьем - Германия ( 1 225 медсестер на 100 000 жителей).

В Румынии, напротив, зафиксирован самый низкий показатель - 100 медсестер на 100 000 жителей. Несколько лучше обстоят дела в Хорватии и Греции, где на каждые сто тысяч жителей приходится соответственно 252 и 219 работников среднего медицинского звена.

В Латвии по данным на 2023 год насчитывалось 7828 медсестер и медбратьев, то есть - 435 на 100 000 человек. Сильно меньше, чем в богатых странах ЕС, но побольше, чем в самых бедных.

Каков возраст медицинских работников? 

Литва и Латвия оказались единственными странами ЕС, где доля медсестер в возрасте 55 лет и старше превышала 40 %.

Кроме того, в 15 из 24 стран ЕС более 30 % практикующих врачей также находятся в возрасте 55 лет и старше.

В шести странах ЕС доля пожилых медсестер составляет менее 20 %, причем в Румынии она самая низкая - 11,8 %.

С другой стороны, самая высокая доля молодых медсестер в возрасте до 35 лет отмечена в Хорватии (36,4%), Нидерландах (35,8%), Мальте (35,5%) и Испании (34,0%).

Женская работа

Во всех странах ЕС более 70 % медсестер - женщины, причем девять из 21 стран сообщили, что более 90 % их медсестер - женщины. Самый высокий процент - в Латвии: у нас 99,5 % медсестер - женщины. 

Самая высокая доля медбратьев мужчин наблюдается на Мальте и в Италии - 28,2 % и 23,8 % соответственно.

Как ранее писал Otkrito.lv, последние данные подтвердили гипотезу, что латвийское здравоохранение - одно из самых худших в ЕС.

