В Непале запрет на соцсети привел к массовым протестам, а в результате - к жертвам, отставке премьера и поджогу парламента
Люди в Непале после двух дней масштабных протестов и беспорядков добились снятия запрета на популярные соцсети. В столкновениях с полицией погибли 22 человека, сотни ранены, а премьер-министр Непала подал в отставку.
В Непале продолжаются масштабные протесты из-за блокировки соцсетей. Полиция применяет слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, протестующие блокируют дороги, поджигают покрышки, строят баррикады. Главной причиной блокировок стало решение властей Непала взять под контроль интернет-пространство под предлогом борьбы с «фейками». Эксперты и очевидцы событий в разговоре с «Новой-Европа» рассказали, к чему привел новый акт цензуры и чего ожидать дальше.
По последним данным врачей, погибли 22 человека, более 300 получили ранения. Демонстрации переросли в столкновения с силовиками и беспорядки.
Как рассказывала «Новая-Европа», на прошлой неделе власти Непала заблокировали 26 соцсетей, платформ и других сервисов, в том числе популярные в стране Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X и Reddit, из-за того что компании не подали заявки на регистрацию. Для подачи заявок был отведен семидневный срок, начавшийся 28 августа и истекший 3 сентября. Правительство Непала утверждает, что таким образом борется с мошенничеством и распространением «фейков» и фальшивых аккаунтов.
Уже 9 сентября правительство Непала отменило решение о блокировке соцсетей, но протесты не прекратились. Демонстранты снова вышли на улицы столицы, несмотря на комендантский час, введенный в центре города. Как пишет Reuters, они подожгли здание парламента Непала, разгромили резиденции премьер-министра и президента, а также атаковали здание Сингха Дурбар, где расположены дома министров и парламент. "Более агрессивная толпа вышла на улицы и начала громить всё и вся. Здание парламента, офис премьер-министра, кабинеты министров, Апелляционный суд и даже президентский дворец подвергаются нападениям и сжигаются дотла. Полный хаос!" — сказал «Новой-Европа» Джугал Бхутрел, инженер, работающий в Непале, и выпускник Московского государственного строительного университета.
В итоге премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. В своем заявлении он сказал, что таким образом хочет «способствовать решению проблемы и помочь ее урегулировать политическим путем». Премьера и остальных министров эвакуировали из их резиденций на военных вертолетах.
Международный аэропорт в столице Непала Катманду закрыли, на его территории разместили более 300 военных. По информации India Today, именно туда для эвакуации доставили непальских министров. "Сейчас здесь [в Непале] настоящий хаос", — там описал атмосферу в стране журналист-расследователь из Непала на условиях анонимности. Большинство протестующих — зумеры, подтвердил он. Однако, по словам собеседника «Новой-Европа», сегодня к ним присоединились представители и других поколений.
Во имя стабильности
Протесты начались с движения против коррупции, организованного поколением Z (англ. название — Demonstrations by Gen Z) через социальные сети, рассказал «Новой-Европа» Джугал Бхутрел. "В соцсетях была массовая кампания против так называемых «семейственников» — в основном сыновей и дочерей политиков, хвастающихся своим богатством в социальных сетях. Это вызвало массовую реакцию и вынудило зумеров протестовать. Затем правительство запретило социальные сети. Это было всё равно что подливать масла в огонь", — отмечает он.
По его словам, настоящая причина блокировок очевидна, и она отличается от официальной версии властей, согласно которой правительство стремится сделать интернет-пространство более «безопасным»:
— Ситуация в Непале ничем не отличается от происходящего в России: власти устали от постоянной критики [со стороны независимых СМИ и людей], — подытожил Бхутрел.
В Непале соцсети — это основное пространство для новостей, общения и свободного выражения мнений, отмечает в разговоре с «Новой-Европа» Криту Бхандари, активистка и член Центрального комитета Коммунистической партии Непала. По ее мнению, правительство рассматривает платформы как источник критики системной коррупции и мобилизации против нее, поэтому пытается их контролировать. "Хотя формально это было оправдано стабильностью и «безопасностью», истинная причина заключалась в том, чтобы прекратить критику и сопротивление. Люди отреагировали так бурно, потому что восприняли это как прямое посягательство на их свободу и будущее. Для молодежи и особенно для студентов это было связано не только с интернетом, но и с их правом говорить и быть услышанными", — добавила она.
«Народ победил государство — по крайней мере на первом этапе»
В результате протестов полностью рухнула вся система власти, заявил в разговоре с «Новой-Европа» Джугал Бхутрел: премьер ушел в отставку, демонстранты сожгли все крупные здания, представляющие три столпа демократической системы: центры исполнительной, судебной и законодательной власти. Собеседник «Новой-Европа» предполагает, что в ближайшее время будет сформировано новое временное правительство и, вероятно, у него будет мандат на проведение всеобщих выборов через 6–12 месяцев.
"Можем ли мы сказать, что народ победил государство? По крайней мере на первом этапе — да. Протесты и сопротивление были настолько сильны, что правительство было вынуждено отказаться от некоторых своих мер. Это стало возможным только благодаря коллективной силе, организованности и самопожертвованию народа", — отметила в разговоре с «Новой-Европа» активистка Криту Бхандари. По ее мнению, в ближайшее время правительство столкнется с растущим давлением как внутри страны, так и на международном уровне. И если власти продолжат отвечать репрессиями, то гнев общественности усилится. "С другой стороны, протестующие, вероятно, станут более организованными и решительными. В целом протесты подняли на новый уровень фундаментальные вопросы о свободе, демократии и подотчетности правительства в Непале", — подытожила она.
#Nepal's parliament was set on fire by protesters, with flames engulfing the building and thick black smoke rising.— Ifeng News (@IFENG__official) September 10, 2025
Tribhuvan International Airport in #Kathmandu has been shut down indefinitely as heavy smoke cuts visibility and raises safety risks, officials announced on Sept… pic.twitter.com/5B2DH0F92Q
По словам Бхутрела, в будущем заметным политическим игроком в Непале может стать мэр Катманду Бален Шах. В прошлом он был рэпером и завоевал популярность среди поколения Z. Во время протестов Шах предлагал идеи, которые многие находили «наводящими на размышления», и потому его даже начали считать «закулисным лидером», отмечает собеседник «Новой-Европа».