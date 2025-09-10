В Непале запрет на соцсети привел к массовым протестам, а в результате - к жертвам, отставке премьера и поджогу парламента

В Непале соцсети — это основное пространство для новостей, общения и свободного выражения мнений, отмечает в разговоре с «Новой-Европа» Криту Бхандари, активистка и член Центрального комитета Коммунистической партии Непала. По ее мнению, правительство рассматривает платформы как источник критики системной коррупции и мобилизации против нее, поэтому пытается их контролировать. "Хотя формально это было оправдано стабильностью и «безопасностью», истинная причина заключалась в том, чтобы прекратить критику и сопротивление. Люди отреагировали так бурно, потому что восприняли это как прямое посягательство на их свободу и будущее. Для молодежи и особенно для студентов это было связано не только с интернетом, но и с их правом говорить и быть услышанными", — добавила она.