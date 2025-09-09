Готовятся масштабные изменения на кладбищах Латвии; право на использование могилы можно будет потерять

Проект закона предусматривает и порядок признания могилы неухоженной и лишения права её использования. Администратор кладбища обязан будет не реже одного раза в год — с 1 апреля по 1 ноября — обследовать кладбище и информировать самоуправление о длительно неухоженных могилах. Самоуправление сможет принять решение об изъятии права на использование могилы, если она не будет приведена в порядок в течение трёх лет, или восстановить это право после ухода за местом захоронения.