Профсоюз: если медикам не увеличат зарплаты, Латвия может стать хорошо охраняемым кладбищем

Однако если в фискальном пространстве появится финансирование, которое можно будет направить на увеличение зарплат медиков, то в приоритетном порядке можно было бы увеличить самые низкие зарплаты, в том числе для медсестер, которые сейчас получают меньше, чем в среднем по Евросоюзу. Однако и этого министр пока обещать не может, поскольку надо помнить о достигнутой в прошлом году договоренности о том, что фонд вознаграждения не должен вырасти более чем на 2,6%.