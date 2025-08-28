Бесплатное место на кладбище: в Латвии меняются правила похорон
В Латвии насчитывается около 1400 кладбищ разного размера, и для регулирования этой сферы планируется принять новый закон.
Одна из его норм предусматривает, что предоставление места на кладбище не является услугой, за которую самоуправление вправе требовать с людей плату, пишет Latvijas Avīze.
До сих пор в стране не было единого порядка управления кладбищами. Устройство кладбищ, их содержание, расширение и предоставление мест находятся в ведении самоуправлений, однако их подход к этому вопросу и правила отличаются. Чтобы изменить ситуацию, разработан законопроект о кладбищах, призванный ввести единую систему по всей Латвии, чтобы люди лучше понимали свои права и обязанности при использовании этих услуг, независимо от места жительства.
Государственный контроль по результатам ревизии кладбищ в 2015-2017 гг. указал на такие недостатки, как неясные правила получения мест на кладбищах, регистрации и учета захоронений, спорные ситуации по поводу установленных самоуправлениями обязательных платежей и их размера, неясности относительно объема прав и обязанностей самоуправлений по управлению кладбищами, особенно в отношении могил, за которыми никто не ухаживает в течение длительного времени. В целом Госконтроль охарактеризовал ситуацию как хаотичную. Автор отчета - тогдашний директор департамента Госконтроля, ныне его руководитель Эдгар Корчагин - уже тогда заявил о необходимости срочных мер, чтобы "каждый житель мог на основе простой процедуры с понятными правилами получить всю необходимую информацию, место на кладбище и воспользоваться услугами".
Разработанный Министерством умного управления и регионального развития законопроект о кладбищах на этой неделе был одобрен правительством. Предполагается, что закон вступит в силу в следующем году, но до 30 июня 2027 года в управлении кладбищами еще будут применяться те правила самоуправлений, которые ему не противоречат.