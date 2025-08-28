Бесплатное место на кладбище: в Латвии меняются правила похорон

Государственный контроль по результатам ревизии кладбищ в 2015-2017 гг. указал на такие недостатки, как неясные правила получения мест на кладбищах, регистрации и учета захоронений, спорные ситуации по поводу установленных самоуправлениями обязательных платежей и их размера, неясности относительно объема прав и обязанностей самоуправлений по управлению кладбищами, особенно в отношении могил, за которыми никто не ухаживает в течение длительного времени. В целом Госконтроль охарактеризовал ситуацию как хаотичную. Автор отчета - тогдашний директор департамента Госконтроля, ныне его руководитель Эдгар Корчагин - уже тогда заявил о необходимости срочных мер, чтобы "каждый житель мог на основе простой процедуры с понятными правилами получить всю необходимую информацию, место на кладбище и воспользоваться услугами".