Лето под зонтом: осадки в Латвии превысили норму на 122%

Минимальная температура этим была летом зафиксирована 21 августа в Зосены - +2,4 градуса, а максимальная составила +32,4 градуса и была зафиксирована 3 июля в Мерсрагсе и Риге. Отметка в +30 градусов этим летом была достигнута лишь один раз. В целом за лето было обновлено 25 рекордов тепла и четыре рекорда холода.