Действительно ли люди и шимпанзе имеют почти 99% общего ДНК?

Шимпанзе вместе с бонобо являются ближайшими живыми родственниками человека. Возможно, вы слышали, что люди и шимпанзе совпадают на 98,8% по ДНК. Но действительно ли это так? И что на самом деле значит «похожая ДНК»? На самом деле часто упоминаемая цифра 98,8% сходства между ДНК шимпанзе (Pan troglodytes) и человека (Homo sapiens) упускает из виду важные различия в геномах, рассказали эксперты порталу Live Science.