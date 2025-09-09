Действительно ли люди и шимпанзе имеют почти 99% общего ДНК?
Учёные пересматривают миф о «99% сходства» ДНК человека и шимпанзе: новые исследования показывают, что различия могут достигать 10–15%, и они кроются прежде всего в некодирующих участках генома, отвечающих за то, как и когда включаются гены.
Шимпанзе вместе с бонобо являются ближайшими живыми родственниками человека. Возможно, вы слышали, что люди и шимпанзе совпадают на 98,8% по ДНК. Но действительно ли это так? И что на самом деле значит «похожая ДНК»? На самом деле часто упоминаемая цифра 98,8% сходства между ДНК шимпанзе (Pan troglodytes) и человека (Homo sapiens) упускает из виду важные различия в геномах, рассказали эксперты порталу Live Science.
Как сравнивают ДНК человека и шимпанзе
ДНК обоих видов состоит из четырёх основных «строительных блоков», или нуклеотидов: аденин (A), гуанин (G), цитозин (C) и тимин (T). Геномы можно представить как «строку из букв A, C, G и T длиной около 3 миллиардов символов», пояснил Дэвид Хаусслер, научный директор Института геномики Калифорнийского университета в Санта-Крузе.
Учёные выстраивают последовательности нуклеотидов и сравнивают участки ДНК, где они совпадают. Затем подсчитывают число одинаковых букв. «Это похоже на сравнение двух версий очень длинного романа, где одна слегка отредактирована», — сказал Хаусслер.
Ранние исследования показали, что геномы совпадают более чем на 98%. «Это значит, что в среднем 1 из 100 нуклеотидов отличается», пояснила Кэти Поллард, директор Института биоинформатики и биотехнологии Гладстоуна в Калифорнии. Для сравнения: люди совпадают друг с другом примерно на 99,9%.
Почему цифра 99% вводит в заблуждение
Этот показатель учитывает только те участки ДНК, которые можно напрямую сопоставить, и игнорирует остальные. По словам Томаса Маркес-Бонета, руководителя группы сравнительной геномики в Барселоне, участки ДНК человека без точного аналога у шимпанзе составляют 15–20% генома. Это, например, вставки и удаления — фрагменты ДНК, которые появились или исчезли в процессе эволюции. С учётом этих различий расхождения приближаются к 5–10%. А если учесть и сложные для сопоставления участки, то реальная разница превышает 10%.
В исследовании 2025 года выяснилось, что геномы человека и шимпанзе отличаются примерно на 15%, если сравнивать их напрямую. При этом внутри самих видов тоже наблюдается вариабельность — у шимпанзе она достигает 9%.
Где кроются различия
Различия в основном связаны с некодирующей ДНК, которая не отвечает за синтез белков и составляет около 98% генома. Но она играет ключевую роль, так как регулирует, где, когда и в каком объёме включаются гены. «Эти участки действуют как выключатели», - пояснил Маркес-Бонет.
Даже небольшое изменение в ДНК может привести к значительным различиям в признаках организма. «Люди и шимпанзе используют по сути один и тот же набор инструментов — белков, но применяют их по-разному», — отметила Поллард.
Вывод
Таким образом, хотя люди и шимпанзе обладают схожим «набором генетических деталей», способ их использования приводит к заметным отличиям. Небольшие изменения в геноме, особенно в регулирующих областях, могут вызывать большие различия в внешности, поведении и физиологии.