Латвийский тенор Александр Антоненко отпраздновал юбилей триумфальным выступлением
5 сентября в опере Джакомо Пуччини "Турандот" в роли Калафа блистательно выступил выдающийся латвийский тенор Александр Антоненко. Этот спектакль был посвящен 50-летию артиста. "Огромная радость, что и это произведение стало моим, ведь я впервые исполнил его на сцене нашего оперного театра. И большое удовлетворение от хорошо выполненной работы!" - поделился впечатлениями юбиляр после спектакля.
Александр Антоненко родился 26 июня 1975 года в Риге и является одним из наиболее признанных латвийских теноров на международной сцене. Сначала он учился в Рижском международном библейском институте (1993–1998), параллельно осваивая игру на духовых инструментах и пение в Рижском музыкальном колледже имени Я. Мединя, который окончил в 1998 году. Далее Александр Антоненко продолжил обучение в Латвийской академии музыки имени Я. Витола.
В 1997 году Антоненко начал петь в хоре Латвийской национальной оперы, а уже в следующем году дебютировал как солист — в роли Оберто в опере Г. Ф. Генделя "Альцина". С этого момента его карьера стремительно развивалась, и с 2004 года он регулярно выступает в ведущих оперных театрах мира: в Дюссельдорфе, Берлине, Граце, Дрездене, Осло, Стокгольме, Лондонском Ковент-Гардене, Венской государственной опере, в Монте-Карло, Женеве, а также на престижных Зальцбургских фестивалях.
В 2009 году он дебютировал в Метрополитен-опере Нью-Йорка в роли Принца в опере А. Дворжака, а в том же году исполнил Кавардози в Опере Бастилии в Париже, Дона Хосе в Опере Осло, Отелло в Дрездене и Исмаила в Баварской государственной опере в Мюнхене. Его репертуар включает почти все крупнейшие партии лирического и драматического тенора.
Список наград Антоненко впечатляет: Lielā mūzikas balva (2003), международная премия Aldaris (2004), премия Юсси Бьёрлинга, австрийский Grand Prix de la Culture, Латвийская премия за выдающиеся достижений в культуре (2014) и Орден Трех звезд III степени (2016).
Сила голоса, драматическая выразительность и способность воплощать сложные образы сделали Александра Антоненко одним из самых востребованных теноров мира.
Поздравления юбиляру
Экс-президент Латвии Валдис Затлерс:
«Позвольте искренне поздравить Вас в юбилейный год и в день юбилейного спектакля, который стал прекрасным подтверждением силы Вашего таланта и настойчивости. Своим выдающимся голосом и художественным мастерством Вы на протяжении многих лет обогащаете культурное пространство Латвии и мира, становясь визитной карточкой и гордостью нашей страны. Ваш вклад в развитие оперы и концертного искусства бесценен, а Ваше исполнение вдохновляет как слушателей, так и молодое поколение. Спасибо за этот путь, пройденный с большой самоотдачей, дисциплиной и любовью к искусству. Мы с супругой Лилитой всегда поддерживали Ваш талант и с искренним уважением следим за Вашими успехами. Пусть этот юбилей станет не только красивым подведением итогов, но и началом новых вершин!»
Член правления VSIA Latvijas koncerti Гунтарс Кирсис:
«Александр, мы рады Вашему юбилею и ценим, сколько незабываемых эмоций Вы уже подарили нам на спектаклях и концертах. Это большое счастье, удовольствие и честь называть Вас другом. Я всегда с восхищением наблюдаю, как Вы, человек крайностей, для которого не существует серых тонов ни в жизни, ни в искусстве, являетесь своеобразным лакмусом всего происходящего вокруг нас. Желаю Вам сохранить эту способность реагировать спонтанно как в жизни, так и в искусстве. Желаю также талантливых учеников, которые смогут учиться у Вас, и, конечно, долгой и творческой жизни».
Председатель правления Латвийской национальной оперы и балета Сандис Волдиньш:
«Саша страстен во всем, что делает, и я от всей души желаю ему сохранить эту страсть и пыл, а также хочу передать отдельные самые теплые поздравления его учителю — Маргарите Груздевой».
Член правления Латвийской национальной оперы и балета Астра Ирмея-Шефере:
«Публика особенно любит теноров, ведь на сцене они чаще всего любовники, а Александра Антоненко, или Сашу, как мы его ласково зовем, любят коллеги, сценические партнеры и партнерши, потому что он певец с горячим темпераментом, что может подтвердить каждый. Желаю ему силы и здоровья, чтобы реализовывать все свои замыслы на сцене и в жизни! Пусть звучит его голос, а его личность искрит!»
Дирижер Гинтарс Ринкевич:
«Пусть все самые прекрасные теноровые партии будут Вашими, пусть искусство не будет связано с проблемами со здоровьем, а наоборот — пусть хорошее здоровье помогает творить новые чудеса, а Ваш голос радует нас, музыкантов и слушателей, позволяя наслаждаться всеми высокими До и Си, Вашим мастерством актера и красивым тембром во всех ролях!»
Оперный певец Раймондс Браманис:
«Самые искренние поздравления нашему национальному тенору от коллектива теноров оперы! Александр, пусть Ваш голос звучит в новых ролях, а харизма продолжает радовать наших слушателей. Счастья и успехов!»
Оперная певица Лиене Кинча:
«От всего сердца поздравляю Александра с юбилейным спектаклем! Мне кажется, что у него все еще впереди, его голос звучит великолепно, и он один из тех исполнителей, которых можно назвать музыкантом в полном смысле слова. Желаю много творческих вызовов и умения справляться с ними! Счастья!»
Руководитель кастингов Латвийской национальной оперы и балета Илзе Спранцмане:
«Нашему Саше — известному в Латвии и во всем мире тенору Александру Антоненко — от всего сердца желаю здоровья, а также всегда оставаться душой общества со своим жизнелюбием, юмором и анекдотами. Саша в своей карьере пережил и высочайшие мировые достижения, и испытания, чтобы вернуться в хорошую форму… Я восхищаюсь его силой воли и целеустремленностью и желаю всем нам наслаждаться его искренностью и прекрасным голосом!»