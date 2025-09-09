Латвийский тенор Александр Антоненко отпраздновал юбилей триумфальным выступлением

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс:

«Позвольте искренне поздравить Вас в юбилейный год и в день юбилейного спектакля, который стал прекрасным подтверждением силы Вашего таланта и настойчивости. Своим выдающимся голосом и художественным мастерством Вы на протяжении многих лет обогащаете культурное пространство Латвии и мира, становясь визитной карточкой и гордостью нашей страны. Ваш вклад в развитие оперы и концертного искусства бесценен, а Ваше исполнение вдохновляет как слушателей, так и молодое поколение. Спасибо за этот путь, пройденный с большой самоотдачей, дисциплиной и любовью к искусству. Мы с супругой Лилитой всегда поддерживали Ваш талант и с искренним уважением следим за Вашими успехами. Пусть этот юбилей станет не только красивым подведением итогов, но и началом новых вершин!»