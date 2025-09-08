Только не у нас! В Пурвциемсе хотят построить социальное жилье, но местные жители против

Автор инициативы подчеркивает, что район и так перегружен. «В Пурвциемсе уже проживает более 52 тысяч человек (~10 тыс. на км²), что вдвое превышает комфортные европейские стандарты», — говорится в обращении. По его словам, в этом районе уже насчитывается более 2100 социальных квартир, тогда как в других частях города их значительно меньше.