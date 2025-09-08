Только не у нас! В Пурвциемсе хотят построить социальное жилье, но местные жители против
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей против проекта строительства 200–250 социальных квартир на пересечении улиц Дзелзавас и Лиелвардес в рижском районе Пурвциемс. Инициативу планируется подать в Рижскую думу.
Автор инициативы подчеркивает, что район и так перегружен. «В Пурвциемсе уже проживает более 52 тысяч человек (~10 тыс. на км²), что вдвое превышает комфортные европейские стандарты», — говорится в обращении. По его словам, в этом районе уже насчитывается более 2100 социальных квартир, тогда как в других частях города их значительно меньше.
К середине понедельника петицию против строительства социального жилья в Пурвциемсе подписали 1190 человек из необходимых 2000.
В инициативе указываются основные риски проекта:
- Транспортные проблемы. «Уже сейчас не хватает парковочных мест, образуются пробки, общественный транспорт переполнен, а пешеходная инфраструктура недостаточна».
- Дефицит зеленых зон. Новая застройка сократит территории для отдыха и детских игр.
- Перегрузка социальной инфраструктуры. «Школы, детские сады и медицинские учреждения работают на пределе возможностей».
- Безопасность. Жители жалуются на неблагоприятную среду возле уже существующих социальных домов: «Шприцы у мусорных контейнеров, грязные подъезды снижают чувство безопасности».
- Стоимость жилья. В документе отмечается: «Международные исследования показывают, что чрезмерная концентрация социальных домов снижает рыночную стоимость окружающей недвижимости».
- Визуальная среда. Социальные дома часто быстро приходят в упадок и портят облик района.
«Концентрируя такое количество социальных квартир в одном месте, возрастает риск превратить Пурвциемс в социально неблагополучную зону, что противоречит целям устойчивого развития Риги», — утверждает автор инициативы.
Противники проекта считают, что строительство должно быть распределено более равномерно. «Мы считаем, что социальное жилье как таковое — не плохо, но проблемы возникают, когда такие дома концентрируются в одном районе», — говорится в инициативе.
В документе также предлагается рассмотреть другие земельные участки, находящиеся в собственности Рижской думы, где реализация подобного проекта была бы более уместной и не нанесла бы ущерба городскому балансу.