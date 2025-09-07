Россия атаковала Киев, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг: под удар попали многоэтажные жилые дома и здание правительства Украины
Минимум два человека погибли и 18 пострадали в результате российской атаки на Киев, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Под удар, в частности, попали девятиэтажный жилой дом в Святошинском районе и четырехэтажный дом в Дарницком районе. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram написал, что жертвами вражеской атаки стали молодая женщина и ребенок в возрасте до одного года. Также обломки БПЛА впервые упали на здание правительства Украины, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. Загорелись верхние этажи здания и крыша.
В Одессе из-за российского удара были ранены три человека, заявили в ГСЧС. Повреждены многоэтажный жилой дом, Дворец спорта, складское здание и автомобиль.
В Днепре и Кривом Роге в результате атаки российских дронов пострадали четыре человека, сообщили в ГСЧС. Были повреждены объекты инфраструктуры, административное здание, предприятие, частный жилищный сектор, многоэтажные жилые дома, гаражи и автомобили.
В Кременчуге российские войска атаковали мост через Днепр, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут, информацию подтвердили в Украинской железной дороге. Был поврежден один электропоезд и ж/д инфраструктура. Движение транспорта по мосту ограничили.
Помимо этого, в Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий, в Полтавском районе — административное здание. Пострадавших нет.