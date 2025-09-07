Россия атаковала Киев, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг: под удар попали многоэтажные жилые дома и здание правительства Украины

Под удар, в частности, попали девятиэтажный жилой дом в Святошинском районе и четырехэтажный дом в Дарницком районе. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram написал, что жертвами вражеской атаки стали молодая женщина и ребенок в возрасте до одного года. Также обломки БПЛА впервые упали на здание правительства Украины, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. Загорелись верхние этажи здания и крыша.